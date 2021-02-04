بتكلفة ومذاق لا يصدق.. طريقة عمل الكوكيز





كوكيز الشوكولاتة

سوف تحتاجين إلى:





(240 جراما) من شوكولاتة

4 ملاعق كبيرة زبدة

2/3 كوب دقيق

1/2 ملاعق صغيرة من مسحوق الخبز

1/2 ملعقة صغيرة ملح

2 بيض كبير

3/4 أكواب سكر

1 ملعقة صغيرة من سكر الفانيليا

150 جرام شوكولاتة مقطعة إلى قطع





طريقة العمل:

سخني الفرن مسبقًا إلى 350 درجة.

افردى صينية الخبز مع ورق الخبز.

نقطع الشوكولاتة إلى قطع صغيرة.

يُخفق السكر والبيض وسكر الفانيليا (لمدة 4 دقائق تقريبًا).

قومى بإذابة (240 جم) من الشوكولاتة مع الزبدة في حمام ماء أو في الميكروويف.

أضيفي الشوكولاتة إلى الخليط واخلطيها ببطء.

في وعاء منفصل نخلط الدقيق والبيكنج بودر والملح. أضيفيه إلى الخليط واخلطى جيدا.

أضيفي الشوكولاتة المتبقية إلى الخليط واخلطيها.

ضعي خليط الكوكيز على مسافة 5-7 سم.

أخبزيه لمدة 12-15 دقيقة.





كوكيز الشوفان

سوف تحتاجين إلى:





(100 جم) زبدة

1 كوب سكر

2 بيض

1 كوب شوفان

1 كوب دقيق

المكسرات والفواكه المسكرة والمجففة (اختياري)





طريقة التحضير:





اخلطي الزبدة مع السكر وضعيها في وعاء واخلطيها بالشوكة.

امزجى بالخلاط حتى يصبح الخليط متساويًا.

يضاف البيض ويخلط.

أضيفى كوب من الشوفان.

نخلط ونضيف الحشوة مثل المكسرات والفواكه. يجب إضافة حوالي 2 كوب من الحشوة.

يخلط ويضاف الدقيق.

اصنعي كرات العجين واغمسيها في الدقيق وشكليها في كعكات.

ضعي المزيج على صينية الخبز مع ورق الخبز وزيت الزيتون.

اخبزى في (200 درجة مئوية) لمدة 15 دقيقة.