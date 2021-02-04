أمطار رعدية غزيرة على شرم الشيخ ودهب نويبع وثلوج خفيفة على سانت كاترين

تعرضت مدن خليج العقبة "شرم الشيخ - دهب - نويبع" لأمطار رعدية تصل لدرجة السيول وخاصة في المناطق المنخفضة مثل السوق القديم والهضبة.





ورصدت كاميرا موقع "صدي البلد " الاخباري صور الامطار الرعدية الغزيرة التي تعرضت لها مدينة شرم الشيخ.





كما تعرضت مدينة طور سيناء لأمطار خفيفة اليوم مع تواجد السحب علي سلسلة الجبال المحيطة بالمدينة.





وفي سياق متصل تعرضت مدينة سانت كاترين لسقوط ثلوج مع ذوبان الثلوج نتيجة ارتفاع درجة الحرارة ل8 درجة مئوية.





وقال المهندس اشرف النمر مدير مركز بحوث المياه الجوفية أنه نتيجة ارتفاع درجة الحرارة يحدث ذوبان الثلج وتحوله الوديان والاستفادة منه في الزراعة والمياه الجوفية.





وقال يوسف محمد احمد مدير غرفة عمليات جنوب سيناء أن الأمطار غزيرة علي مدن شرم الشيخ و دهب ومن المتوقع تسقط الأمطار ايضا علي مدينة رأس سدر مشيرا إلي أنه جاري إزالة آثار الأمطار مشيرا إلي أن يوجد سيل متوسط علي وادي الرحبة بسانت كاترين يسير في مجراه الطبيعي .

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