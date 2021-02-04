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فن

محمد الشرنوبي يشوق متابعيه لأحدث أعماله برفقة أحمد سعد.. صور

الخميس 04/فبراير/2021 - 02:57 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر الفنان محمد الشرنوبي، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" من خلال خاصية الاستورى.

وظهر فى الصورة برفقة الفنان احمد سعد و هو يشوق جمهوره لاحدث الاعمال التى تجمعهما سويا.

وكتب معلقا:" هتسمعوا حاجات حلوة اوى ان شاءالله ".

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وعلى جانب آخر، يحيى الفنان محمد الشرنوبي حفلا غنائيا من المقرر أن يقام على مسرح الزمالك يوم 12 فبراير الحالي بمناسبة عيد الحب. 

ويشدو الشرنوبي بعدد من الأغاني التي تنال إعجاب الجمهور ولعل من أبرزها عادى وبراحتك وزى العادة وقلبي ارتاح. 

يشار إلى أنه عرض للفنان محمد الشرنوبي منذ ايام قليلة مسلسل لؤلؤ والذى شارك في بطولته مع كل من مي عمر وأحمد زاهر ونجلاء بدر  وتأليف محمد مهران واخراج محمد عبد السلام.
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