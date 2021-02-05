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فيديو جراف

فيديو جراف.. طريقة تغيير زيت محرك السيارة بدون فني

الجمعة 05/فبراير/2021 - 12:01 م
صدى البلد
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اشرف عطية
زيت المحرك يعتبر من أهم السوائل الموجودة في السيارة، وهو من أهم العوامل التي تساعد على كفاءة عمل المحرك وإطالة عمره الافتراضي؛ لتجنب اصابته بالصدأ او التلف، ويزيل أيضا الرواسب الناتجة عن الاحتكاك، لذلك يجب فحصه و تغييره بشكل دوري.

وفي هذا السياق، نوضح لكم طريقة تغيير زيت محرك السيارة أمام المنزل وبدون فني.

و لمعرفة كمية الزيت او اللزوجة المناسبة لسيارتك؛ راجع كتيب السيارة، او قم بالحث علي الانترنت؛ لأن تزويد السيارة بزيت مخالف للموصي به؛ يعرض المحرك للخطر ويتلفه، وكذلك الكمية المطلوبة ولمعرفة طريقة تغيير زيت محرك السيارة بنفسك قم بمشاهدة الفديو التالي..
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