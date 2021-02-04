بتجيلي الفكرة بنفذها علطول.. مصمم جرافيك: لم أتوقع نجاح أعمالي في مهرجان الجونة

قال محمد جابر، مصمم الجرافيك المصري ، إن الهدف من فكرة "نوستالجيا" التي استخدمها في بعض تصاميمه، ومزج الماضي مع الحاضر هو تحقيق المستحيل ، معقبًا : " انا بتجيلي الفكرة وبنفذها علطول من غير ما أفكر" ، مشيرًا إلى أنه يعتمد على التحفيز من الجمهور بشكل كبير .

وتابع " محمد جابر " في مداخلة هاتفية مع برنامج " خبر اليوم " المُذاع على فضائية " أون " ، أنه يحب استخدام " ايفهات الأفلام المصرية " في مزج الماضي مع الحاضر ، على سبيل المثال تصميم صور لفنانين من الزمن الماضي ، مثل : أم كلثوم وعبد الحليم ، على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي .

وأشار مصمم الجرافيك المصري ، إلى أن هناك عدد من النجوم الكبار قاموا بإعادة مرة أُخرى نشر الصور التي قام بتصميمها ، معقبًا : " أنا كنت بعرض الفكرة ، بس كنت بلاقي رد فعل جميل من الجماهير والفنانين كان بيسعدني جدا " ، مضيفًا : " لم أتوقع نجاح أعمالي في مهرجان الجونة الدورة القبل الماضية " .

وأكمل " جابر " ، قائلًا : " دعم وتحفيز الجماهير والنجوم ليا هو اللي كان بيخليني استمر ، لأن بدون الدعم لا يوجد استمرار " .