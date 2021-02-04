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رياضة

المقاصة: علاقة إيهاب جلال معنا أكبر من الشرط الجزائي.. وهذه التفاصيل المالية لبيع مروان للزمالك

الخميس 04/فبراير/2021 - 07:03 ص
إيهاب جلال
إيهاب جلال
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محمد رشاد
كشف سيد متولي مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة حقيقة ما يقال عن احتمالية رحيل إيهاب جلال المدير الفني للفريق وتوليه تدريب بيراميدز.

وقال سيد متولي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: "علاقة إيهاب جلال مع مصر للمقاصة أكبر من الشرط الجزائي ونحن لدينا طموحات واستثمارات كبيرة ، أنباء رحيله ترددت من قبل أيضا بخصوص تدريبه الإسماعيلي ولم تصدق".

وأتم "بجانب إن لوائح اتحاد الكرة الجديدة لا تسمح برحيل المدرب وتولي فريق آخر إلا مع إقالته، وهذا ما لن يتم من جانبنا".

وعن بيع مروان حمدي مهاجم الفريق للزمالك، قال "بعنا مروان حمدي إلى الزمالك مقابل 11 مليون + 15% من إعادة البيع ، كان يمكن أن نحصل على المزيد لأن مروان مهاجم مميز جدا فعلا، لكننا كنا سنحضي وقتها بنسبة إعادة البيع، بجانب إن رغبة مروان كانت اللعب لنادي الزمالك رغم وجود عروض خارجية أخرى".
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