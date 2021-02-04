المقاصة: علاقة إيهاب جلال معنا أكبر من الشرط الجزائي.. وهذه التفاصيل المالية لبيع مروان للزمالك

كشف سيد متولي مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة حقيقة ما يقال عن احتمالية رحيل إيهاب جلال المدير الفني للفريق وتوليه تدريب بيراميدز.

وقال سيد متولي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: "علاقة إيهاب جلال مع مصر للمقاصة أكبر من الشرط الجزائي ونحن لدينا طموحات واستثمارات كبيرة ،

وقال سيد متولي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: "علاقة إيهاب جلال مع مصر للمقاصة أكبر من الشرط الجزائي ونحن لدينا طموحات واستثمارات كبيرة ، أنباء رحيله ترددت من قبل أيضا بخصوص تدريبه الإسماعيلي ولم تصدق".

وأتم "بجانب إن لوائح اتحاد الكرة الجديدة لا تسمح برحيل المدرب وتولي فريق آخر إلا مع إقالته، وهذا ما لن يتم من جانبنا".



