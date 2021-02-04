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رياضة

جيلبرتو: أرفض المقارنة بمعلول.. والأهلي يستحق التتويج بكأس العالم للأندية

الخميس 04/فبراير/2021 - 07:30 ص
جيلبرتو
جيلبرتو
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محمد رشاد
قال جيلبرتو الظهير الأيسر للنادي الأهلي السابق بأنه يرى الفريق الأول لكرة القدم يستحق الفوز بكأس العالم للأندية، موضحًا أنه يرفض المقارنة بعلي معلول في الوقت الحالي، وأكد أن جيرالدو لاعب موهوب لكن لم ينجح في تجربته مع القلعة الحمراء.

وأضاف جيلبرتو في تصريحاته لبرنامج "أوضة اللبس" على قناة "النهار": "أول نسخة من كأس العالم للأندية كانت الأصعب بعدما لعبنا أمام فريق سعودي وخسرنا المباراة وكانت هذه المباراة الأصعب بالنسبة لي وفي المرة الثانية أعجبت بأداء زملائي وأنا سعيد أن الأهلي يعود لكأس العالم مرة أخرى."

وتابع: "لدي أمل أن يحقق الأهلي لقب كأس العالم للأندية، لأنه يمتلك كل القدرات التي تؤهله للفوز بالبطولة."

وردًا على سؤال على مقارنة علي معلول به، قال: "علي معلول لاعب ممتاز وزكي للغاية في لعبه ويساعد كثيرًا في الهجوم، واستطاع أن يكتب مشوار كبير مع الأهلي وحقق العديد من البطولات لكن أرفض المقارنة به."

وأضاف: "لا أحب المقارنة مع لاعبين أخرين، لأنني أكن الكثير من الحب للأهلي ولاعبيه، لكن أنا قضيت سنوات طويلة في الأهلي والأمر يشبه مقارنة لاعب حالي بأبو تريكة، والمقارنة بين أي جيل حالي والجيل الذي لعبت معه صعبة."

وواصل: "الاستمرار في الأهلي شيء في غاية الصعوبة لأنه يتطلب الكثير من العمل لتظل في أعلى مستوى ممكن وتحافظ على مكانك في الفريق."

واستطرد: "من الممكن بعد عدة سنوات عندما يقضي علي معلول مع الأهلي نفس الفترة التي قضيتها ستكون المقارنة مقبولة، لكننا لعبنا في دوري أصعب والزمالك والإسماعيلي كانا أقوى."
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