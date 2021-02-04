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رياضة

حسام غالي: أرفض بدء الأهلي بالشحات أمام الدحيل.. ومعلول وطاهر وأفشة يصنعون الفارق

الخميس 04/فبراير/2021 - 06:01 ص
النادي الاهلي
النادي الاهلي
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محمد رشاد
قال حسام غالي قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأسبق، إن وجود لاعب بقيمة وليد سليمان مهم للغاية مع بعثة الفريق الأحمر في قطر استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأنديةممشيرا إلى أنه يرفض البدء بحسين الشحات جناح الفريق أمام الدحيل القطري.

وقال غالي في تصريحات تلفزيونية بفضائية "إم بي سي مصر" عبر برنامج "اللعيب": "وليد سليمان من كبار لاعبي الفريق، ويمتلك خبرات كبيرة ، الأهلي والدحيل القطري فريقان كبار، والأخير لا يستهان به، وأتمنى أن لا تصل المباراة للوقت الإضافي وركلات الجزاء، أكيد سيريد كل فريق مواجهة بايرن ميونخ، ولا أعتقد أنه ستكون هناك مفاجأت، متأكد مليون في المائة أن كل مدير فني قرأ الفريق الآخر كأنه يلعب معه في الدوري".

وتابع: "حسين الشحات يمتلك الخبرات ولعب مع العين الإماراتي في كأس العالم للأندية، ولكن أرى أن الشحات لم يقدم نفس المستوى في الفترة الأخيرة قبل فترة كورونا، ومن وجهة نظري يجب أن يبدأ موسيماني بـ بمحمد شريف أو طاهر محمد طاهر، وغير مقتنع بمستوى حسين الشحات في الفترة الأخيرة، كما أنه حال مشاركته أساسيًا لن يساعد محمد هاني في النواحي الدفاعية".

وأتم: "علي معلول هو اللاعب الذي يصنع الفارق حاليًا ويشكل جبهة رهيبة، وبدر بانون وأيمن أشرف يمنحان الفريق اتزان، وتعجبني ثقة المدافع المغربي في نفسه وبدايته للهجمة".

وواصل: "يعجبني محمد أفشة في الاستمرارية والتحرك بين الخطوط، وقدرته على إحراز الأهداف الحاسمة، كما أنني أحب طريقة لعب طاهر محمد طاهر، ومستواه سيتطور أكثر بكثير في الأهلي".
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