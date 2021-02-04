عضو البرلمان العالمي للبيئة: جائحة كورونا تعتبر نقمة ونعمة في نفس الوقت

قال الدكتور وفيق نصير ، عضو البرلمان العالمي للبيئة، إن جائحة كورونا تعتبر نقمة لأنها تسببت في وفاة الملايين ، مضيفًا أنها في نفس ذات الوقت تُعتبر نعمة ، لأنها تسببت في تحسين البيئة نوعًا ما ، معقبًا : " مع عودة الانفتاح للبلد ، تتدهور البيئة مرة أُخرى " .
وتابع " وفيق نُصير " في مداخلة
هاتفية مع برنامج " خبر اليوم " المُذاع على فضائية " أون " ،
أن كورونا تعتبر أيضًا تحذير ، معقبًا : " لازم نتعلم منها " ، مشيرًا
إلى أن الحجر الصحي بسبب كورونا ، أدى إلى نقاء الجو ، نقاء المياه ، أيضًا قلة
تدهور الاحتباس الحراري ، وتحسين ثقب الأوزون .
وأشار عضو البرلمان العالمي للبيئة ، إلى أن
لابد من الحذر والانتباه ، لأن لازال الخطر موجود ، مشيرًا إلى كلمة سكرتير عام
الأمم المتحدة أثناء توصيات البرلمان العالمي للبيئة : " البشرية تخوض حرب
البحرية ضد البيئة " .
وأكمل " نُصير " ، أن تم عمل مؤتمر
عالمي كبير منذ أسبوعين بمشاركة " الكونجرس " ، من أجل مناقشة مشاكل الاحتباس
الحراري ، مشيرًا إلى أنه لم يتم تناول معالجة الاحتباس الحراري فقط ، ولكن تناول
أيضًا طرق للتكييف مع آثار الاحتباس الحراري ، مضيفًا أن تم اشراك مصر في مبادرة
من أجل التكييف مع هذه الظاهرة أيضًا .