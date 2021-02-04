ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عضو البرلمان العالمي للبيئة: جائحة كورونا تعتبر نقمة ونعمة في نفس الوقت

الخميس 04/فبراير/2021 - 07:30 ص
ظاهرة الاحتباس الحراري
ظاهرة الاحتباس الحراري
Advertisements
ندى رأفت

قال الدكتور وفيق نصير ، عضو البرلمان العالمي للبيئة، إن جائحة كورونا تعتبر نقمة لأنها تسببت في وفاة الملايين ، مضيفًا أنها في نفس ذات الوقت تُعتبر نعمة ، لأنها تسببت في تحسين البيئة نوعًا ما ، معقبًا : " مع عودة الانفتاح للبلد ، تتدهور البيئة مرة أُخرى " .

وتابع " وفيق نُصير " في مداخلة هاتفية مع برنامج " خبر اليوم " المُذاع على فضائية " أون " ، أن كورونا تعتبر أيضًا تحذير ، معقبًا : " لازم نتعلم منها " ، مشيرًا إلى أن الحجر الصحي بسبب كورونا ، أدى إلى نقاء الجو ، نقاء المياه ، أيضًا قلة تدهور الاحتباس الحراري ، وتحسين ثقب الأوزون .

وأشار عضو البرلمان العالمي للبيئة ، إلى أن لابد من الحذر والانتباه ، لأن لازال الخطر موجود ، مشيرًا إلى كلمة سكرتير عام الأمم المتحدة أثناء توصيات البرلمان العالمي للبيئة : " البشرية تخوض حرب البحرية ضد البيئة " .

وأكمل " نُصير " ، أن تم عمل مؤتمر عالمي كبير منذ أسبوعين بمشاركة " الكونجرس " ، من أجل مناقشة مشاكل الاحتباس الحراري ، مشيرًا إلى أنه لم يتم تناول معالجة الاحتباس الحراري فقط ، ولكن تناول أيضًا طرق للتكييف مع آثار الاحتباس الحراري ، مضيفًا أن تم اشراك مصر في مبادرة من أجل التكييف مع هذه الظاهرة أيضًا .

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

التغيرات المناخية.. وفيق نصير يكشف سبب التقلبات الجوية التي تضرب البلاد

كوارث 2020 لم تنته بعد.. الأمم المتحدة تحذر من اقتراب هذه الموجة.. تفاصيل

عضو البرلمان العالمي للبيئة: خلال 200 سنة ارتفع عدد سكان الأرض من مليار لـ 8 مليار نسمة

ليكونوا مواطنين صالحين.. وفيق نصير: علينا مساعدة ذوي القدرات ووضعهم على الطريق.. فيديو

وفيق نصير: مصر اشتركت لدعم تحالف مواجهة آثار الاحتباس الحراري

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة يحسم قرار إلغاء الـ VAR في الدوري المصري.. فيديو

أنا أهلاوي.. أحمد مجاهد يكشف ما حدث لتخفيف عقوبة محمد الشناوي مع الأهلي.. فيديو

باليورو وبعد الخصم .. تعرف على سعر فستان سيرين عبد النور في أحدث ظهور لها

أحمد مجاهد: لا يوجد لايف كوتش في المنتخب الأول.. وشرط لترك مؤمن سليمان منتخب 2006

نوع خارق من الأعشاب يحارب السكري والكوليسترول بدون أدوية

رئيس مدينة القوصية: القطار دفع الونش لمسافة 2 كم وتسبب بوفاة السائق والمساعد .. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باليورو وبعد الخصم .. تعرف على سعر فستان سيرين عبد النور في أحدث ظهور لها

في مثل هذا اليوم 4 فبراير .. حادثة قصر عابدين 1942 وإطلاق موقع فيسبوك

في عيد ميلادها .. 15 صورة تبرز أناقة زينة