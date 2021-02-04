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رياضة

بعد سنوات من اعتزاله.. حسام غالي يرد على سؤال من خليفته في الملاعب؟

الخميس 04/فبراير/2021 - 06:31 ص
حسام غالي
حسام غالي
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محمد رشاد
رد حسام غالي قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على سؤال من خليفته فى الملاعب عقب اعتزاله ، وذلك قبل خوض النادي الأهلي منافسات كأس العالم للأندية بساعات أمام الدحيل القطري.  

وأجاب غالي فى تصريحاته لقناة "ام بي سي مصر" : "كل لاعب له طريقة لعب مختلفة، خط وسط الأهلي كله مميز، سواء عمرو السولية أو أليو ديانج او أكرم توفيق أو حمدي فتحي، ويمكنه للنادي أن يبني عليهم لسنوات كثيرة مقبلة".

وواصل: "حسام غالي لم يأت مثله (ساخرًا)، أحب عمرو السولية منذ أن كنت ألعب إلى جواره، فقد كان يستبعد من القائمة خلال تولي مارتن يول تدريب الفريق، لم يملك او يكل، وكان يتواجد يوميًا في التدريبات، حتى أصبح لاعب أساسي في آخر فتراتي مع الأهلي، وأحب مثل هذه النوعية من الشخصيات".

واستطرد: "حمدي فتحي مستواه في تصاعد ولاعب مجتهد ورجل وذو شخصية داخل الملعب ولا يتوارى، وأحب هذه النوعية من اللاعبين، وكريم نيدفيد للأسف الشديد الإصابة أبعدته، كان مستواه يفرح، فهو موهبة كبيرة وكنت مقتنع به وقت ما كان يتعرض لانتقادات من الجميع".

وتابع: "فكرت في ضم كريم نيدفيد للجونة على سبيل الإعارة، ولكن أدائه تطور وأصبح أساسي في الأهلي"

واختتم: "محمد محمود لاعب سيء الحظ جدًا، إمكانياته هائلة وموهوب جدًا، ومطمئن على خط وسط الأهلي في ظل تواجد هذه المجموعة من اللاعبين أي أحد من هذه المجموعة يرتدي قميص الأهلي يكون أفضل من حسام غالي".
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