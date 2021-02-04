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رياضة

أخبار الرياضة.. خالد الغندور يشعل غضب جماهير الأهلي.. رئيس الجبلاية يعترف: أنا أهلاوي والجنايني يرد.. مدرب الزمالك يكشف كواليس الاعتداء بالضرب على ناشئ

الخميس 04/فبراير/2021 - 08:00 ص
أخبار الرياضة
أخبار الرياضة
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محمد رشاد
نشر موقع "صدى البلد" فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس 4 - 2 - 2021، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والعالمية.


نشر الإعلامى خالد الغندور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى تويتر تغريدة بعنوان سأل فيه الجمهور هل سيشجع الغندور الأهلى أو الدحيل.


قال أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة، إنه يشجع النادي الأهلي قبل عمله بالجبلاية، إلا أنه يخلع عباءة الانتماءات طالما كان مسئولًا بالاتحاد.


كشف عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية السابقة، والتي كانت مكلفة من الاتحاد الدولي "فيفا" بإدارة شئون اتحاد الكرة المصري كواليس رحيله عن الجبلاية ومناقشة موعد انتخابات الجمعية العمومية من الفيفا.


كشف عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية السابقة التي كلفت بإدارة اتحاد الكرة المصري كواليس قيادة الجبلاية ، ودور هاني أبو ريدة فى طرح اسمه على مسئولي الفيفا.


أكد محمد عادل، المشرف العام على فريق المقاولون العرب، أن سيف الجزيري سيكون مُفيدًا للزمالك وسيتطور مع استقرار الأمور معه.


أكد أيمن عبد العزيز نجم نادي الزمالك السابق، أنه لا يعرف أسباب رحيله عن منصب مدير قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء حتى الآن مشيرا إلى أنه يخطط لرئاسة الزمالك بعد عدة سنوات.
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