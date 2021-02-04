كبار السن .. أسباب عدم حدوث الحمل في المرة الثانية

اعلمي عزيزتي المرأة، أنه يمكن أن تنخفض خصوبتك منذ حملك الأول وقد تجدين صعوبة في الحمل للمرة الثانية، وهو ما يُعرف بالعقم الثانوي، وفيما يلي بعض الأسباب الشائعة لعدم الحمل:

إذا كنت امرأة أكبر من 35 عامًا ، فسوف ينخفض ​​عدد البويضات ، مما يؤدي إلى تقليل عدد البيض أو تقليله.

الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا لديهم انخفاض في الخصوبة ووجود حيوانات منوية غير طبيعية.

التغيرات في دورات الإباضة والحيض بسبب الخلل الهرموني ، ومشاكل الوزن ، والإجهاد ، والأدوية (المنشطات ، والمضادات الحيوية ، ومضادات الهيستامين) ، وتعاطي المخدرات (المخدرات والتبغ والكحول)

مضاعفات في الحمل الأول أو المخاض.

الأضرار التي لحقت بقناتي فالوب بسبب جراحة البطن ، الانتباذ البطاني الرحمي ، العدوى المنقولة جنسيًا.

هناك بالتأكيد طرق لإصلاح العقم والحمل بسهولة. لكن ، يجب أولًا التعرف على المشكلة ثم العمل على حلها.



