ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عضو البرلمان العالمي للبيئة يشرح آثار جائحة كورونا على المناخ.. فيديو

الخميس 04/فبراير/2021 - 08:31 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
قسم التوك شو
كشف الدكتور وفيق نصير، عضو البرلمان العالمي للبيئة، عن آثار جائحة فيروس كورونا على تغيير المناخ، مؤكدا أن كورونا له أدوار هامة على التغيير المناخي، ولابد أن نتعلم من هذا الدرس.

وقال "نصير" خلال لقائه في برنامج "خير اليوم" المذاع على قناة "أون" إن كورونا تسبب في تحسن المناخ والاحتباس الحراري وثقب الاوزون، ولكن مازال الخطر موجود بشأن الاحتباس الحراري وهذا يحذر منه الآن والفترة القادمة.

وأضاف عضو البرلمان العالمي للبيئة، أن حديث الأمم المتحدة بناء توصيات البرلمان العالمي للبيئة أن البشرية تقود حربا ضد البيئة وهذا يشكل خطر كبير، مناشدا جميع الدول التكاتف والسير على الطريق الصحيح في ظل جائحة فيروس كورونا والفيروسات المستجد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

التغيرات المناخية.. وفيق نصير يكشف سبب التقلبات الجوية التي تضرب البلاد

عضو البرلمان العالمي للبيئة: خلال 200 سنة ارتفع عدد سكان الأرض من مليار لـ 8 مليار نسمة

ليكونوا مواطنين صالحين.. وفيق نصير: علينا مساعدة ذوي القدرات ووضعهم على الطريق.. فيديو

وفيق نصير: مصر اشتركت لدعم تحالف مواجهة آثار الاحتباس الحراري

ترشيحاتنا

كأس العالم للأندية.. موعد مباراة الأهلي والدحيل القطري والقنوات الناقلة لها

في ذكرى ميلاده.. قصة علاقة عماد عبد الحليم بالعندليب وأنغام

داليا البحيري لمتابعيها عبر انستجرام: «مستخسرة أشيل الميكاب»

لو عربيتك مانيوال أو أتوماتيك.. إزاي تحافظ على الفرامل؟

ابرز تعديلاته 6 أشهر حبس و300 جنيه غرامة..البرلمان يناقش قانون المرور الأسبوع المقبل

أحمد مجاهد يكشف حقيقة محاولات شوبير لإيقاف النشاط الرياضي في مصر.. فيديو

Advertisements

بعد رفع دعوى قضائية ضده .. المذيع العراقي يفتح النار على رانيا يوسف: لدي رسائل خاصة بيننا

وزيرا السياحة والآثار والصحة يلقيان بيانهما أمام البرلمان حول تنفيذ برنامج الحكومة .. اليوم

في ذكرى ميلاده.. قصة نهاية حياة عماد عبد الحليم المأساوية على الرصيف

تعرضت لهجوم شرس .. ممثلة شهيرة تعلن رغبتها في الإنجاب بدون زواج

أخبار الرياضة.. خالد الغندور يشعل غضب جماهير الأهلي.. رئيس الجبلاية يعترف: أنا أهلاوي والجنايني يرد.. مدرب الزمالك يكشف كواليس الاعتداء بالضرب على ناشئ

بعد سنوات من اعتزاله.. حسام غالي يرد على سؤال من خليفته في الملاعب؟

كأس العالم للأندية.. موعد مباراة الأهلي والدحيل القطري والقنوات الناقلة لها

ابرز تعديلاته 6 أشهر حبس و300 جنيه غرامة..البرلمان يناقش قانون المرور الأسبوع المقبل

وقف الأنشطة الترفيهية وغلق دور السينما.. قرارات عاجلة جديدة في السعودية لمكافحة كورونا

نجم الزمالك السابق يكشف سبب هجوم أحمد بلال على مصطفى محمد

زوج رانيا فريد شوقي يفاجئها بمناسبة نجاح شخصية تباهي

بـ حبل .. شاهد لحظة إخراج تمساح طوله 3 أمتار من حمام سباحة بمنزل سكني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العالم يحيي اليوم العالمي للسرطان.. البداية تعود لعام 2000 وهذه قصته وأهدافه

باليورو وبعد الخصم .. تعرف على سعر فستان سيرين عبد النور في أحدث ظهور لها

في مثل هذا اليوم 4 فبراير .. حادثة قصر عابدين 1942 وإطلاق موقع فيسبوك