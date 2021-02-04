عضو البرلمان العالمي للبيئة يشرح آثار جائحة كورونا على المناخ.. فيديو

كشف الدكتور وفيق نصير، عضو البرلمان العالمي للبيئة، عن آثار جائحة فيروس كورونا على تغيير المناخ، مؤكدا أن كورونا له أدوار هامة على التغيير المناخي، ولابد أن نتعلم من هذا الدرس.





وقال "نصير" خلال لقائه في برنامج "خير اليوم" المذاع على قناة "أون" إن كورونا تسبب في تحسن المناخ والاحتباس الحراري وثقب الاوزون، ولكن مازال الخطر موجود بشأن الاحتباس الحراري وهذا يحذر منه الآن والفترة القادمة.





وأضاف عضو البرلمان العالمي للبيئة، أن حديث الأمم المتحدة بناء توصيات البرلمان العالمي للبيئة أن البشرية تقود حربا ضد البيئة وهذا يشكل خطر كبير، مناشدا جميع الدول التكاتف والسير على الطريق الصحيح في ظل جائحة فيروس كورونا والفيروسات المستجد.