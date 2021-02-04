مصر تسجل 512 إصابة جديدة بـ كورونا و53 وفاة.. والسعودية تعلن عن حزمة إجراءات مشددة لمكافحة الفيروس.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

الكويت.. حظر دخول غير الكويتيين.. أسبوعين

مصر: أهمية إعلاء المصلحة العليا للبنان

الإمارات تسمح بالعودة للمدارس اعتبارًا من 14 فبراير الجاري

سوريا تعلن التصدي لهجوم إسرائيلي استهدف القنيطرة

مسئول أمريكي: لا نية لإرسال حاملة طائرات إلى الخليج

واشنطن: لا نتطلع إلى التواصل مع مادورو في الأمد القريب





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الراي" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 53 حالة وفاة و512 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرةً إلى خروج 398 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 130912 حالة.





وذكرت "الوطن" أن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أكد أهمية إعلاء المصلحة الوطنية العليا للبنان من أجل الخروج من المأزق الحالي "في اطار التزام الدستور اللبناني"، وذلك خلال لقائه ئيس وزراء لبنان المكلف سعد الحريري، الذي أعرب عن تطلع لبنان إلى دفع مجالات التعاون الثنائي مع مصر في عدد من القطاعات ذات الأولوية والاستفادة من الخبرة المصرية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.





على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن مجلس الوزراء الكويتي قرر إغلاق كافة الأنشطة التجارية اعتبارا من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الخامسة من فجر اليوم التالي باستثناء الصيدليات ومنافذ التسوق للأغذية والمستلزمات الصحية والتموينية إضافة إلى منع دخول البلاد لغير الكويتيين اعتبارا من يوم الأحد الموافق 7/2/2021 ولمدة أسبوعين فيما عدا أقارب الكويتيين من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية والعمالة المسجلة في منصة بالسلامة.





وقالت "الأنباء" إن وزارة الداخلية السعودية، أعلنت عن سلسلة إجراءات جديدة لمواجهة فيروس كورورنا، مع ظهور مؤشرات لارتفاع المنحنى الوبائي في المملكة، حيث تشمل "إيقاف كافة المناسبات والحفلات بما فيها حفلات الزواج، واجتماعات الشركات وما في حكمها، وذلك في قاعات الحفلات وصالات الأفراح المستقلة أو التابعة للفنادق، وكذلك في الاستراحات والمخيمات التي تستخدم لهذه الأغراض، وأن يكون ذلك لمدة 30 يوما قابلة للتمديد".





كما قررت المملكة إيقاف كافة الأنشطة والفعاليات الترفيهية، وإغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق ونحوها، والصالات والمراكز الرياضية، وذلك لمدة 10 أيام قابلة للتمديد.





وأشارت "الوطن" إلى أن وزارة التربية والتعليم الإماراتية، أعلنت عن السماح بالعودة التدريجية وعلى مراحل للتعلم الواقعي لجميع المراحل الدراسية في المدارس الحكومية، وفي مختلف إمارات الدولة، وذلك ابتداء من 14 فبراير 2021، وحتى نهاية العام الدراسي الحالي





وأفادت "الجريدة" بأن أنظمة الدفاع الجوي السورية تصدت لصواريخ إسرائيلية أطلقت على جنوب البلاد في وقت متأخر من الأربعاء، مشيرةً إلى أن أن القصف الإسرائيلي "استهدف موقعًا عسكريًا تابعًا لقوات الجيش السوري والميليشيات الإيرانية في ريف محافظة القنيطرة".





دوليًا، ذكرت "القبس" أن مسئول في وزارة الدفاع الأمريكية، كشف أن الإدارة الأمريكية لا تخطط حاليا إلى إرسال أي حاملة طائرات إلى منطقتي الشرق الأوسط والخليج لتحل مكان مجموعة الحاملة "يو أس أس نيميتز" الضاربة، التي غادرت المنطقة.





ونقلت "الراي" عن مسئول بوزارة الخارجية الأمريكية قوله إن ‘دارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لا تتطلع إلى التواصل مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في الأمد القريب.



