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أخبار العالم

مصادر ليبية: الجمعة سيتم اختيار قوائم المرشحين لتولي المناصب التنفيذية

الخميس 04/فبراير/2021 - 07:01 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
كشف مصدر من لجنة الحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف، أن قوائم المرشحين لتولي المناصب التنفيذية، سيتم انتخابها يوم الجمعة.

وقال المصدر في تصريحات لشبكة "إرم نيوز": "اللجنة تستمع إلى برامج المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، ليتم الجمعة التصويت على المترشحين".

وأضاف: "من المقرر أن تعقد اللجنة القانونية جلسة على هامش الاجتماع مع المبعوث الأممي الجديد يان كوبيتش".

وكانت المبعوثة الأممية بالإنابة لدي ليبيا، ستيفاني ويليامز، أعلنت الأربعاء، البدء في مناقشة أعضاء ملتقى الحوار السياسي، لوضع القوائم للمرشحين لتولي المناصب التنفيذية.

وأكدت ويليامز في كلمة لها أمام لجنة الحوار الليبي، ضرورة إلزام الفائزين بالمناصب الجديدة، بالاستقالة من مناصبهم التي يشغلونها حاليا.



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