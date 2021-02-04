ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

أحال المتغيبين للتحقيق.. رئيس مدينة الحسنة يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية

الخميس 04/فبراير/2021 - 08:53 ص
صدى البلد
Advertisements
احمد صالح

تفقد اللواء أسامة أحمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة، محافظة شمال سيناء، القري التي تم تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، وقد رافقه خلال الجولة، المهندس أحمد عبد الحليم سالمان  نائب رئيس مجلس المدينة، والمهندس محمد محمود نوار،  مدير الإدارة الهندسية.


وقد شملت جولة رئيس المدينة، المرور على قرية المغفر واتضح عدم تواجد رئيس القرية و(٢) موظفين بالوحدة المحلية وتم تحويلهم إلى الشئون القانونية بديوان المجلس للتحقيق.

كما تم المرور على قرية المنبطح، واتضح عدم وجود رئيس القرية و(٤) موظفين وتم تحويلهم للشئون القانونية وتمت معاينة مقترح إقامة طرق بقرية المنبطح للعام القادم٢٠٢٢م .

كما تفقد تجمع التحرير وتجمع الجهات لمتابعة تنفيذ خطة الكهرباء، حيث تبين أنه تم الانتهاء من تركيب (60) عامود كهرباء على ثلاث مسارات.

كما توجّه رئيس المدينة إلى قرية القسيمة، وتبين قيام أحد المواطنين بالقرية بالبناء بدون تراخيص، وأصدر تعليماته بإزالة المبني على الفور وتم التنبيه علي المواطن  بعدم إقامة أي مباني إلا بعد الحضور لمجلس المدينة "الإدارة الهندسية "والحصول علي التراخيص اللازمة بشأن البناء وفق الشروط والضوابط المنظمة لذلك .

وتفقد رئيس المدينة،  أعمال تطوير ميدان القصيمة والأعمال التي تحت الإنشاء، حيث تم المرور علي الوحدة المحلية بذات القرية ووجد غياب (٦) موظفين وتم تحويلهم للشئون القانونية..كما تابع اللواء أسامة أحمد، أعمال الكهرباء بتجمع إصرام (1) وتجمع إصرام (٢) وقد تم تزويد تجمع إصرام (1) ب (٥) أعمدة كهرباء الحسنة إنارة .


كما تابع  موقف توصيل الكهرباء بتجمع الغبرا بقرية البرث، بطول 2.5 كم جهد متوسط  ومحول كهرباء قدرة 200 كف أ، بالإضافة إلي تركيب 30 عامود إنارة، ومعاينة مبنى الوحدة المحلية بالقرية.

وقال: "إنه تم تركيب محول كهرباء، وتركيب 46 برج جهد متوسط بالمشتملات، و109 أعمدة إنارة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021م، وقد شملت خطة التركيب في عدة تجمعات بـ 3 قرى منها: "تجمع البياض وحي التقوى بقرية القسيمة وحي التحرير بقرية المنبطح   وحي الجهامات بقرية المنبطح".

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تنفيذي الحسنة بشمال سيناء يحذر من تواجد المواطنين في مخرات السيول

تركيب عدادات كهرباء لـ 25 وحدة سكنية بمدينة الحسنة

تخصيص 54 مليون جنيه لدعم مشروعات البنية الأساسية بوسط سيناء

77.5 مليون جنيه اعتمادات للخطة الاستثمارية بمركزي الحسنة ونخل فى شمال سيناء

تركيب محول كهرباء جديد بقرية النجوع في جنوب الأقصر.. صور

25 وحدة سكنية إضافية.. شمال سيناء توجه بسرعة الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية

ترشيحاتنا

وفاة الأمير السعودي مشهور بن مساعد بن عبدالعزيز

الجريدة الرسمية تنشر 4 قرارات لرئيس الوزراء

تعرضت لهجوم شرس .. ممثلة شهيرة تعلن رغبتها في الإنجاب بدون زواج

أسباب الإصابة بمتلازمة النفق الرسغي .. فيديو

وزيرا السياحة والآثار والصحة يلقيان بيانهما أمام البرلمان حول تنفيذ برنامج الحكومة .. اليوم

نجم الزمالك السابق يكشف سبب هجوم أحمد بلال على مصطفى محمد

Advertisements

بعد رفع دعوى قضائية ضده .. المذيع العراقي يفتح النار على رانيا يوسف: لدي رسائل خاصة بيننا

وزيرا السياحة والآثار والصحة يلقيان بيانهما أمام البرلمان حول تنفيذ برنامج الحكومة .. اليوم

في ذكرى ميلاده.. قصة نهاية حياة عماد عبد الحليم المأساوية على الرصيف

تعرضت لهجوم شرس .. ممثلة شهيرة تعلن رغبتها في الإنجاب بدون زواج

أخبار الرياضة.. خالد الغندور يشعل غضب جماهير الأهلي.. رئيس الجبلاية يعترف: أنا أهلاوي والجنايني يرد.. مدرب الزمالك يكشف كواليس الاعتداء بالضرب على ناشئ

بعد سنوات من اعتزاله.. حسام غالي يرد على سؤال من خليفته في الملاعب؟

كأس العالم للأندية.. موعد مباراة الأهلي والدحيل القطري والقنوات الناقلة لها

ابرز تعديلاته 6 أشهر حبس و300 جنيه غرامة..البرلمان يناقش قانون المرور الأسبوع المقبل

وقف الأنشطة الترفيهية وغلق دور السينما.. قرارات عاجلة جديدة في السعودية لمكافحة كورونا

نجم الزمالك السابق يكشف سبب هجوم أحمد بلال على مصطفى محمد

زوج رانيا فريد شوقي يفاجئها بمناسبة نجاح شخصية تباهي

بـ حبل .. شاهد لحظة إخراج تمساح طوله 3 أمتار من حمام سباحة بمنزل سكني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العالم يحيي اليوم العالمي للسرطان.. البداية تعود لعام 2000 وهذه قصته وأهدافه

باليورو وبعد الخصم .. تعرف على سعر فستان سيرين عبد النور في أحدث ظهور لها

في مثل هذا اليوم 4 فبراير .. حادثة قصر عابدين 1942 وإطلاق موقع فيسبوك