أحال المتغيبين للتحقيق.. رئيس مدينة الحسنة يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية

تفقد اللواء أسامة أحمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة، محافظة شمال سيناء، القري التي تم تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، وقد رافقه خلال الجولة، المهندس أحمد عبد الحليم سالمان نائب رئيس مجلس المدينة، والمهندس محمد محمود نوار، مدير الإدارة الهندسية.





وقد شملت جولة رئيس المدينة، المرور على قرية المغفر واتضح عدم تواجد رئيس القرية و(٢) موظفين بالوحدة المحلية وتم تحويلهم إلى الشئون القانونية بديوان المجلس للتحقيق.

كما تم المرور على قرية المنبطح، واتضح عدم وجود رئيس القرية و(٤) موظفين وتم تحويلهم للشئون القانونية وتمت معاينة مقترح إقامة طرق بقرية المنبطح للعام القادم٢٠٢٢م .

كما تفقد تجمع التحرير وتجمع الجهات لمتابعة تنفيذ خطة الكهرباء، حيث تبين أنه تم الانتهاء من تركيب (60) عامود كهرباء على ثلاث مسارات.

كما توجّه رئيس المدينة إلى قرية القسيمة، وتبين قيام أحد المواطنين بالقرية بالبناء بدون تراخيص، وأصدر تعليماته بإزالة المبني على الفور وتم التنبيه علي المواطن بعدم إقامة أي مباني إلا بعد الحضور لمجلس المدينة "الإدارة الهندسية "والحصول علي التراخيص اللازمة بشأن البناء وفق الشروط والضوابط المنظمة لذلك .

وتفقد رئيس المدينة، أعمال تطوير ميدان القصيمة والأعمال التي تحت الإنشاء، حيث تم المرور علي الوحدة المحلية بذات القرية ووجد غياب (٦) موظفين وتم تحويلهم للشئون القانونية..كما تابع اللواء أسامة أحمد، أعمال الكهرباء بتجمع إصرام (1) وتجمع إصرام (٢) وقد تم تزويد تجمع إصرام (1) ب (٥) أعمدة كهرباء الحسنة إنارة .





كما تابع موقف توصيل الكهرباء بتجمع الغبرا بقرية البرث، بطول 2.5 كم جهد متوسط ومحول كهرباء قدرة 200 كف أ، بالإضافة إلي تركيب 30 عامود إنارة، ومعاينة مبنى الوحدة المحلية بالقرية.

وقال: "إنه تم تركيب محول كهرباء، وتركيب 46 برج جهد متوسط بالمشتملات، و109 أعمدة إنارة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021م، وقد شملت خطة التركيب في عدة تجمعات بـ 3 قرى منها: "تجمع البياض وحي التقوى بقرية القسيمة وحي التحرير بقرية المنبطح وحي الجهامات بقرية المنبطح".

