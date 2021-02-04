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ثقافة

"عواض" يشهد فعاليات المسرح المتنقل بقرية الوادي بجنوب سيناء

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:02 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
اهتماما من الهيئة العامة لقصور الثقافة بمجابهة الفكر المتطرف وبناء الوعى الإنساني القادر على التفكير والاختلاف وخاصة بالقرى النائية والاكثر احتياجا ثقافيًا، شهد الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات المسرح المتنقل بقرية الوادي بمدينة طور سيناء، يرافقه فوزى همام مستشار المحافظ لمتابعة المديريات ومجالس المدن نائبًا عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والإعلامي أحمد عبد العظيم رئيس مدينة طور سيناء، والشيخ عودة أبو عفنان شيخ قبيلة الحويطات والشيخ غريب حسان عضو مجلس النواب السابق، رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي ولفيف من مشايخ وعواقل البدو وحشد من أهالينا من البدو بقرية الوادي.

بدأت الفعاليات بعرض فنى لفرقة شرم الشيخ للفنون الشعبية والذى تضمن التنورة الراقصة والمزمار البلدي، تلاه عرض الساحر والذى نال استحسان أبناء القرية، أعقبه اسكتش بشرة خير، كما قدمت فرقة بورسعيد للموسيقى العربية بقيادة الفنان رجب الشاذلي مجموعة من الأغاني الوطنية منها "احلف بسماها، دول مين، يا حبيبتى يا مصر" للفنانة جنا.

تلى ذلك كلمة السيدة نادية عبده عضو المجلس القومى للمرأة بجنوب سيناء، حيث قدمت الشكر والترحاب لما تقدمه الثقافة من خدمات ثقافية وفنية ملموسة وخاصة للقرى النائية، ثم فقرة شعرية لمواهب الشعر النبطى من البدو، والقى خلالها الشاعر سليمان عودة أبيات شعرية عن حرب النصر، أعقبها محاضرة بعنوان "الوقاية من فيروس كورونا" ألقاها الدكتور كامل فتحى طبيب الحجر الصحى بجنوب سيناء، تناول خلالها كيفية الوقاية من الفيروسات وخاصة كورونا، مؤكدًا ضرورة المحافظة على النظافة الشخصية وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى.

بالتوازى.. وبمقعد الشيخ عودة أبو عفنان بقرية الوادى عقدت ورشة للفنون التشكيلية بعنوان "الفن فى زمن الكورونا" تدريب مدير قصر الطور والتى تستهدف أبناء البدو فى الشريحة العمرية من 8 إلى 14 سنة من الجنسين، بهدف اكتشاف وتنمية المواهب الفنية والإبداعية الصغيرة، حيث تناولت الورشة التدريب على كيفية استخدام ورق الرسم والألوان لرسم المظاهر المعبرة عن كيفية التعامل الصحيح مع فيروس كورونا، بالإضافة إلى رسم المعالم الطبيعية والتى تعبر عن الطبيعة الخلابة، أعقبها عرض فيلم بروجيكتور بعنوان "الممر" وعرض فيديو للعديد من الأغانى الوطنية فى حضور حشد من أبناءنا البدو، أختتمت الفعاليات بتقديم العديد من الفقرات للمواهب الصغيرة بطور سيناء، حيث استمع رئيس قصور الثقافة للطفلة نور وهى تنشد مجموعة من الابتهالات الدينية، مؤكدًا أن مصر مليئة بالمواهب وخاصة من أبنائنا فى القرى والوديان.

جدير بالذكر أن قافلة المسرح المفتوح بمحافظة جنوب سيناء تتواصل بقرية الوادى بمدينة طور سيناء بجميع برامجها الثقافية والفنية حتى الجمعة 5 من فبراير الحالى.
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