أنشطة ثقافية وفنية متعددة بثقافة السويس

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة السويس، حيث أقام نادي أدب فيصل محاضرة بعنوان "جدل الدين والفن فى مصر القديمة" حاضرها عادل أبو عويشة، الذي أوضح بأن الفن فى مصر القديمة هو الرسم والنحت والعمارة وغيرها من الفنون التي تنتجها حضارة مصر القديمة في وادي النيل منذ حوالي 3000 عام قبل الميلاد إلى 30 بعد الميلاد، ووصل الفن المصري القديم إلى مستوى عال في الرسم والنحت وكان كلاهما منمقًا ورمزيًا للغاية، وتغيرت الأنماط المصرية بشكل ملحوظ على مدى أكثر من ثلاثة آلاف سنة، وأن الكثير من الفن الذي نجا من هذه العصور يأتي من المقابر والآثار، والآن هناك تركيز على دراسة معتقدات الحياة بعد الموت عند المصريين القدماء والحفاظ على المعرفة من الماضي.





أوضح أبو عويشة أن الفن المصري القديم اشتمل على لوحات ومنحوتات من الخشب والذي نادرًا ما يبقى على قيد الحياة والحجر والسيراميك ورسومات على ورق البردي والخزف والمجوهرات والعاج وغيرها من الوسائل الفنية، ويعرض تمثيلًا واضحًا بشكل غير عادي للأنظمة الاجتماعية والاجتماعية الاقتصادية المصرية القديمة، كما يشتهر الفن المصري برموز شخصية مميزة تستخدم للشخصيات الرئيسية في كل من النقش والرسم مع أرجل واقفة والرأس يظهر كما يظهر من الجانب ولكن الجذع ينظر إليه من الأمام، ويظهر في وقت مبكر تميز الفن المصرى القديم مثل لوحة نارمر من الأسرة الأولى ولكن هناك كما هو الحال في مكان آخر لا تستخدم الرموز المعروفة لشخصيات صغيرة والتي تظهر وتشارك في بعض الأنشطة مثل الأسرى والموتى، والطرازات الأخرى تجعل تماثيل الذكور أغمق من الإناث، وتظهر تماثيل بورتريهات تقليدية جيدًا منذ عصر الأسرة الثانية قبل عام 2780 قبل الميلاد، وباستثناء فن فترة الهيمنة في عصر اخناتون وبعض الفترات الأخرى نجد أن الملامح المثالية للحكام مثل غيرها من المواثيق الفنية المصرية ولكن تغيرت قليلا حتى بعد الغزو اليوناني.



