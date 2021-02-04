اسكتشات فنية لمواهب الجبيل ختامًا لفعاليات المسرح المتنقل

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بقرية الجبيل بمدينة طور سيناء فعاليات قافلة المسرح المتنقل والذى يستهدف مُجابهة الفكر المتطرف وبناء الوعى الإنسانى للنشء والشباب القادر على التفكير والاختلاف خاصة بالقرى والوديان النائية والمحرومة ثقافيًا.





حضر فعاليات الختام رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافى والشيخ غريب حسان عضو مجلس النواب السابق، برفقة أحمد مروان رئيس القرية ومدير عام الإقليم ومدير عام الثقافة بجنوب سيناء ولفيف من مشايخ وعواقل البدو وحشد من أبناء قرية الجبيل.





بدأت فعاليات الختام بما تيسر من القرآن الكريم للموهوب عبد الرحمن حسين، أعقبها السلام الوطنى ثم فعاليات الحفل التى استُهلت بباقة من العروض الفنية لفرقة كورال أطفال قصر ثقافة طور سيناء بقيادة الفنان أسامة زين العابدين، والتى قدمت خلالها العديد من الأغانى التى نالت إعجاب الجمهور منها "يا حبيبتى يا مصر، جنوب سيناء زى سفينة، على الربابة بغنى" تألق خلالها المواهب الشابة رحمة وعبد الرحمن والسيد معاطى .





كما سلم رئيس إقليم القناة وسيناء درع الهيئة للشيخ غريب حسان عضو مجلس النواب السابق وشيخ الصيادين بقرية الجبيل، وفى كلمته أشاد الشيخ حسان بما تقوم به قصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض لتقديم خدماتها الثقافية والفنية لأبناءنا من البدو بالقرى النائية والمحرومة ثقافيًا مهما كلفها ذلك من مشقة وعناء، مقدم كل الشكر والتحية لوزارة الثقافة ورجالها المخلصين بكل بقاع المحروسة.



