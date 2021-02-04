ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بسبب التطرف.. وزير الدفاع الأمريكي يأمر بتعليق عمليات الجيش

الخميس 04/فبراير/2021 - 08:40 ص
وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن
Advertisements
أحمد محرم
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي، أن وزير الدفاع، لويد أوستن، أمر بوقف مؤقت لعمليات الجيش حتى يتمكن القادة من إجراء مناقشات مع أفراد الخدمة حول قضية التطرف داخل الجيش، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم".

وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، يأمل أوستن أن تحقق فترة التوقف، المعروفة باسم التراجع، شيئين. يريد من قادة كل فرع أن يكونوا قادرين على إيصال توقعاتهم حول الطريقة التي ينبغي أن تتصرف بها قواتهم، ويريد أن يعرف القادة ما هي حقيقة المشكلة من وجهة نظر الأعضاء.

وبينما أعطى أوستن إطارا زمنيا مدته 60 يوما لفترة التوقف، قال كيربي إنه يتوقع أن يتخذ الوزير "إجراءات إضافية" في وقت أقرب من ذلك لمعالجة قضية التطرف.

وقال كيربي إن هذه المناقشات تهدف إلى المساعدة في إطلاع أوستن على "اتخاذ أي قرار في المستقبل"، مضيفا: "أظن أن هذا سيعلمه عن كيفية صنع القرار في المستقبل والسياسات التي قد يرغب في سنها وتنفيذها".

وقد احتلت قضية التطرف في الجيش مكان الصدارة منذ أحداث الشغب في 6 يناير في مبنى الكابيتول الأمريكي. وتم اتهام ما لا يقل عن 22 شخصا، سواء كانوا مرتبطين سابقا أو حاليا بالجيش، فيما يتعلق بأعمال الشغب، وفقا لآخر تحليل لشبكة CNN.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

لويد أوستن مرشح بايدن لوزارة الدفاع.. 10 معلومات عن مهندس الهجوم على داعش في العراق وسوريا

استهتر بداعش.. اتهامات خطيرة في سجل الجنرال لويد أوستن مرشح بايدن لمنصب وزير الدفاع

مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على تعيين الجنرال لويد أوستن وزيرا للدفاع

الديمقراطيون يدفعون مشاريع قوانين لتطهير الجيش الأمريكي من العنصريين والمتطرفين

وزير الدفاع الأمريكي يبحث مع نظيرته الفرنسية التعاون الثنائي والأوضاع في الشرق الأوسط وأفريقيا

ترشيحاتنا

أحمد مجاهد: لا يوجد لايف كوتش في المنتخب الأول.. وشرط لترك مؤمن سليمان منتخب 2006

ريهام أيمن تهنئ سلمي أبو ضيف بعيد ميلادها.. شاهد

سعر ومواصفات بروتون إكسورا موديل 2020 في السوق المصري ..صور

اتحاد الكرة يحسم قرار إلغاء الـ VAR في الدوري المصري.. فيديو

سعر الذهب اليوم الخميس 4 فبراير 2021

وسط تجاهل والدتها.. أب يتسبب في مصرع رضيعة عمرها 8 أسابيع بسلوكه العنيف

Advertisements

بعد رفع دعوى قضائية ضده .. المذيع العراقي يفتح النار على رانيا يوسف: لدي رسائل خاصة بيننا

وزيرا السياحة والآثار والصحة يلقيان بيانهما أمام البرلمان حول تنفيذ برنامج الحكومة .. اليوم

في ذكرى ميلاده.. قصة نهاية حياة عماد عبد الحليم المأساوية على الرصيف

تعرضت لهجوم شرس .. ممثلة شهيرة تعلن رغبتها في الإنجاب بدون زواج

أخبار الرياضة.. خالد الغندور يشعل غضب جماهير الأهلي.. رئيس الجبلاية يعترف: أنا أهلاوي والجنايني يرد.. مدرب الزمالك يكشف كواليس الاعتداء بالضرب على ناشئ

بعد سنوات من اعتزاله.. حسام غالي يرد على سؤال من خليفته في الملاعب؟

كأس العالم للأندية.. موعد مباراة الأهلي والدحيل القطري والقنوات الناقلة لها

ابرز تعديلاته 6 أشهر حبس و300 جنيه غرامة..البرلمان يناقش قانون المرور الأسبوع المقبل

وقف الأنشطة الترفيهية وغلق دور السينما.. قرارات عاجلة جديدة في السعودية لمكافحة كورونا

نجم الزمالك السابق يكشف سبب هجوم أحمد بلال على مصطفى محمد

زوج رانيا فريد شوقي يفاجئها بمناسبة نجاح شخصية تباهي

بـ حبل .. شاهد لحظة إخراج تمساح طوله 3 أمتار من حمام سباحة بمنزل سكني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العالم يحيي اليوم العالمي للسرطان.. البداية تعود لعام 2000 وهذه قصته وأهدافه

باليورو وبعد الخصم .. تعرف على سعر فستان سيرين عبد النور في أحدث ظهور لها

في مثل هذا اليوم 4 فبراير .. حادثة قصر عابدين 1942 وإطلاق موقع فيسبوك