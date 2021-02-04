40 دقيقة تأخيرات.. السكة الحديد تعلن موقف تهديات القطارات اليوم الخميس

أعلنت هيئة السكة الحديد موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الخميس الموافق ٤ فبراير ٢٠٢١ نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة علي بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوي الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.





أولًا : خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٠ دقيقة

ثانيًا : خط القاهرة / السد العالي

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي :-





- القاهرة / أسيوط مدة ٤٠ دقيقة





- أسيوط / أسوان مدة ٢٠ دقيقة

ثالثًا : خط بنها / بور سعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٥ دقيقة

رابعًا : خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٢٥ دقيقة : خط

خامسا : خط قليوب / شبين القناطر/ الزقايق / المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٥ دقيقة