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أخبار البلد

40 دقيقة تأخيرات.. السكة الحديد تعلن موقف تهديات القطارات اليوم الخميس

الخميس 04/فبراير/2021 - 08:30 ص
تأخيرات القطارات
تأخيرات القطارات
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أعلنت هيئة السكة الحديد موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الخميس الموافق ٤ فبراير ٢٠٢١ نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة علي بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوي الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

أولًا : خط القاهرة / الإسكندرية 
 متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٠ دقيقة
ثانيًا : خط القاهرة / السد العالي
متوسط تأخيرات القطارات كالآتي :-

- القاهرة / أسيوط مدة ٤٠ دقيقة

- أسيوط / أسوان مدة ٢٠ دقيقة
 
ثالثًا : خط بنها / بور سعيد
متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٥ دقيقة
 
رابعًا : خط طنطا / المنصورة / دمياط 
متوسط تأخيرات القطارات مدة   ٢٥ دقيقة : خط
خامسا : خط قليوب / شبين القناطر/ الزقايق / المنصورة 
متوسط تأخيرات القطارات مدة   ٣٥ دقيقة 
واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب  التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.
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