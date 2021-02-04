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أخبار العالم

الصين: تسجيل 30 إصابة بكورونا بينها 17 حالة بعدوى محلية

الخميس 04/فبراير/2021 - 08:35 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم /الخميس/، عدم تسجيل أي حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 30 إصابة جديدة بينها 17 حالة بعدوى محلية، بواقع 8 حالات في مقاطعة جيلين و4 حالات في مقاطعة هيلونغجيانج و3 حالات في شنجهاي وحالتين في مقاطعة خبي، ما رفع إجمالي المصابين إلى 89 ألفًا و649 حالة وظل عدد الوفيات عند 4 آلاف و636 شخصًا. 

وذكرت اللجنة –في تقريرها اليومي- أن الإصابات الوافدة من الخارج الـ 13 تم تسجيلها بواقع 5 حالات في بكين و3 في كل من مقاطعتي فوجيان وقوانغدونج وحالتين في شنجهاي، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 4 آلاف و 758 حالة غادر منها 4 آلاف و454 حالة المستشفيات بعد شفائهم. 

وأضافت اللجنة أن 135 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 83 ألفًا و602 شخص، وأن 34 ألفًا و184 شخصا كانوا مخالطين لمرضى ما يزالوا يخضعون للملاحظة الطبية. 

وأشارت اللجنة إلى أنه تم أمس تسجيل 12 حالة جديدة بدون أعراض بينها 11 حالة وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي ما زالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 788 حالة منها 277 وافدة من الخارج. 

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 10 آلاف و530 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 185 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 47 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 917 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك ثماني حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات تسعة آلاف و 633 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و 834 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء. 
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