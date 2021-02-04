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أخبار العالم

كوريا الجنوبية تسجل 451 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات خلال 24 ساعة

الخميس 04/فبراير/2021 - 08:35 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 أعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، تسجيل 451 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و7 وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية. 
وقال المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية، إن عدد الإصابات انخفض بمقدار 16 إصابة بالمقارنة مع 467 حالة إصابة تم تسجيلها خلال يوم أمس الأربعاء، فيما ارتفع العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 79 ألفا و762 إصابة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية. 
ولا تزال السلطات الصحية حذرة بشأن تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي في ظل الاقتراب من عيد رأس السنة القمرية الجديدة الأسبوع القادم، قائلة إن تخفيف الإجراءات قد يؤدي إلى عودة ارتفاع عدد الإصابات وسط استمرار ظهور الإصابات الجماعية المتفرقة في جميع أنحاء البلاد.
وكانت الموجة الثالثة من الفيروس التي اندلعت في منتصف نوفمبر الماضي، قد تباطأت تدريجيا بعد أن وصلت إلى ذروتها في يوم 25 ديسمبر عندما أبلغت البلاد عن 1,240 إصابة، غير أنها تظهر علامات تشير إلى عودة ارتفاع عدد الإصابات مجددا مؤخرا.
وسجلت البلاد 7 وفيات جديدة بكورونا ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1,448 وفاة، وبلغت نسبة الوفيات 1.82%.
وتم تسجيل 405 حالات تعافي من كورونا ليرتفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 69,704 حالات، بينما بلغ عدد المرضى الخاضعين للعلاج الطبي تحت الحجر الصحي 8,610 أشخاص بزيادة 39 شخصا عن اليوم السابق.


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