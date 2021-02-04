ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 4 فبراير 2021 ... تعرف عليها

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:01 ص
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم

ينشر "صدى البلد" أسعار الدواجن اليوم، الخميس 4 فبراير 2021، وفقًا لبورصة الدواجن التى أعلنت عنها شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

أسعار الدواجن اليوم 
تراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم بين 24 و25 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر الدواجن الحمراء "الساسو" بين 29 و31 جنيهًا، أما سعر كيلو الدواجن البلدي فوصل إلى 36 جنيهًا، ويتراوح سعر كيلو الأمهات من 16 إلى 17 جنيهًا.

اقرأ أيضًا:

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 4 و4.50 جنيه، وسجل الكتكوت الأحمر "ساسو" نحو 3.75 جنيه، والكتكوت البلدي نحو 3 جنيهات، ويتراوح سعر كتكوت السمان بين 2.25 و6 جنيهات.

وسجّل البيض الأبيض والبيض الأحمر سعرا يتراوح بين 31 و 32 جنيها للكرتونة، أما كرتونة البيض البلدى فسجلت 36 جنيها، وسجل لحم الأرانب سعرا يتراوح بين 43 و41 جنيها.

وسجّلت أسعار البط المسكوفي 12 جنيها، والمولر "عمر يوم" سعر 13.50 جنيه، والبط البكينى 7 جنيهات، وكيلو لحم البط المولار 33 جنيها، أما لحم البط الفرنساوى فيصل إلى 20 جنيها، وكيلو لحم بط المسكوفى 48 جنيهًا.

وسجل الكتكوت الرومى عمر يوم 17 جنيها، والكتكوت الرومى الأسمر عمر يوم 16.50 جنيه، والكتكوت الرومى البرونزى عمر يوم 17 جنيها.

يُذكر أن الإنتاج المحلي من الثروة الداجنة يصل إلى مليار و100 مليون دجاجة سنويًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

كيلو البط بـ 18 جنيهًا.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب

استقرار نسبي.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 24-12-2020

كيلو الفراخ بـ 15 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

انخفاض واضح .. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 14 يناير 2021 .. تفاصيل

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 16 يناير 2021.. تفاصيل

ترشيحاتنا

أحمد مجاهد يكشف حقيقة محاولات شوبير لإيقاف النشاط الرياضي في مصر.. فيديو

باليورو وبعد الخصم .. تعرف على سعر فستان سيرين عبد النور في أحدث ظهور لها

جيلبرتو: أرفض المقارنة بمعلول.. والأهلي يستحق التتويج بكأس العالم للأندية

كأس العالم للأندية.. مواجهة علي معلول وإدميلسون تتصدر مشهد مباراة الأهلي والدحيل

اتحاد الكرة يحسم قرار إلغاء الـ VAR في الدوري المصري.. فيديو

أشهر سيارة الـ SUV كوري.. سعر سيارة كيا سبورتاج موديل 2012

Advertisements

بسبب السيول.. المرور تغلق طريق فيران - أبو رديس أمام السيارات

الأرصاد: منخفض جوي اليوم وأمطار على 34 منطقة بالجمهورية

مطالب برلمانية بمنح متضرري عقار الدائرى المحترق شققا مجانية

ابرز تعديلاته 6 أشهر حبس و300 جنيه غرامة..البرلمان يناقش قانون المرور الأسبوع المقبل

في ذكرى ميلاده.. قصة نهاية حياة عماد عبد الحليم المأساوية على الرصيف

الجريدة الرسمية تنشر 4 قرارات لرئيس الوزراء

أخبار الرياضة.. خالد الغندور يشعل غضب جماهير الأهلي.. رئيس الجبلاية يعترف: أنا أهلاوي والجنايني يرد.. مدرب الزمالك يكشف كواليس الاعتداء بالضرب على ناشئ

أخبار الفن.. حقيقة تدهور حالة حورية فرغلى.. المذيع العراقى يفتح النار على رانيا يوسف.. ممثلة ترغب فى الإنجاب بدون زواج

بعد سنوات من اعتزاله.. حسام غالي يرد على سؤال من خليفته في الملاعب؟

فى ذكرى رحيله.. قصة حبس مجدى وهبة فى قضية مخدرات وعدد زيجاته

وزيرا السياحة والآثار والصحة يلقيان بيانهما أمام البرلمان حول تنفيذ برنامج الحكومة .. اليوم

فى الذكرى الأولى لرحيلها.. عدد زيجات نادية لطفى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العالم يحيي اليوم العالمي للسرطان.. البداية تعود لعام 2000 وهذه قصته وأهدافه

باليورو وبعد الخصم .. تعرف على سعر فستان سيرين عبد النور في أحدث ظهور لها

في مثل هذا اليوم 4 فبراير .. حادثة قصر عابدين 1942 وإطلاق موقع فيسبوك