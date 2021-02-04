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فن

خلف الكواليس.. مايان السيد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

الخميس 04/فبراير/2021 - 08:44 ص
مايان السيد
مايان السيد
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ندى فكري
نشرت الفنانة الشابة مايان السيد صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري على حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت مايان من الكرفان بإطلالة كاجول وعلقت قائلة: "خلف الكواليس".

يذكر أن آخر أعمال مايان السيد فيلم "بنات ثانوي" ويشارك فى البطولة، كل من جميلة عوض، مي الغيطي، وهنادي مهنا، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف وعلى رأسهم محمد الشرنوبى وتامر هاشم.

ما لا يعرفه الكثيرون أن مايان السيد عمرها 23 سنة فقط، حيث إنها من مواليد 8 نوفمبر 1997 ودرست المسرح والسينما، وكانت انطلاقتها الفنية من خلال مسلسل أبو البنات وتعاونت من خلاله مع مصطفى شعبان.

وشاركت بعد ذلك في عدد من المسلسلات منها المغني والأب الروحي وظل الرئيس وكأنه إمبارح كما كان لها تجربة سينمائية من خلال فيلم حرب كرموز.
خلف الكواليس.. مايان السيد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها
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