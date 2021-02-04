اقتصاد السعودية.. تأجيل اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أغسطس

أعلن منظمو قمة قادة العالم التي ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي اليوم، الخميس، تأجيل القمة لتعقد في سنغافورة خلال أغسطس المقبل وليس في مايو.







وقال المنتدى الاقتصادي العالمي في بيان إنه رغم انخفاض خطر العدوى بفيروس كورونا المستجد في سنغافورة بشدة، "فإن تغيير موعد الاجتماع يعكس التحديات الدولية لاحتواء الجائحة"، مشيرًا إلى أنه ما زال هناك تفاوت في القيود على حركة السفر بين دول العالم.