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اقتصاد

التمثيل التجاري: 750 مليون يورو قيمة صادرات مصر لألمانيا.. وتوفير 15 فرصة تصديرية خلال 2020

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:59 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم

قالت المستشار التجاري نسرين وحيش، رئيس المكتب التجاري ببرلين، إن قيمة صادرات مصر لألمانيا بلغت نحو 750 مليون يورو خلال 2019.



وأضافت أن الخضر والفاكهة الطازجة والصناعات الغذائية تمثل نحو 27% من إجمالي الصادرات المصرية إلى السوق الألمانية.


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وذكرت "وحيش" أن المكتب التجاري ساهم العام الماضي 2020 في توفير أكثر من 15 فرصة تصديرية للمنتجات الغذائية المصرية "الأعشاب والتوابل، الخضر والفاكهة المجمدة، المعلبات، البصل المجفف، التمور"، مؤكدة أن المكتب يساهم في مساعدة الشركات المصرية للمشاركة في المعارض وكذلك البعثات التجارية وتوفير البيانات التي تحتاجها.



وأضافت أن هناك فرصة للتوسع في مجال تصدير الخضر والفاكهة المجمدة للسوق الألمانية، خاصة أنها تنتج فقط 20% من احتياجاتها من الفاكهة وثلث احتياجاتها من الخضر المجمدة والتي تعد ثاني أكبر المنتجات المجمدة استهلاكا في ألمانيا ويتم الاعتماد في الاستيراد على دول الاتحاد الأوروبي مثل "بلجيكا، إسبانيا، إيطاليا، فرنسا، هولندا".

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