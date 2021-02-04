ارموها حالًا.. سيدة تحذر من لعبة منتشرة تدمر جسد الأطفال

أصدرت أمّ تحذيرًا شديدًا للوالدين بعد أن ابتلعت ابنتها لعبة مغناطيسية واضطرت إلى نقلها إلى المستشفى لإجراء عملية طارئة، بعد أن شعرت الطفلة باحتراق غريب داخل معدتها.





ابتلعت ابنة "هايلي ثاك" البالغة من العمر أربع سنوات بطريق الخطأ كرتين صغيرتين من المغناطيس كانت تلعب بهما، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





ليتم نقل الطفلة إلى المستشفى بعد أن أخبرت والديها بما أكلته ، اضطرت الفتاة إلى الخضوع لعملية جراحية طارئة لإخراجها من أمعائها.





فيما تحذر هايلي الآن الآباء الآخرين من مخاطر الألعاب المغناطيسية، وقالت في منشور على Facebook: "لم أكن أعتقد أنني سأكتب شيئًا على الإطلاق،لكني أريد تحذير الآباء الآخرين من مخاطر المغناطيس".





وأضافت:"لن أسامح نفسي أبدًا لشرائها ، لكن ابنتي البالغة من العمر أربع سنوات ابتلعت بطريق الخطأ اثنتين من هذه الكرات المغناطيسية، لقد خضعت للتو لعملية جراحية لإزالتها من أمعائها".





كما شرحت ما يجرى عند دخول المغناطيس إلى الجسم:"بمجرد دخول الجسم ، يتصل المغناطيس ببعضه البعض مع أنسجة العضو / البطانة التي يتم ضغطها بينهما ، مما يؤدي في النهاية إلى إحداث ثقب فيه. لحسن الحظ ، أخبرتني ابنتي أنها ابتلعتهما لذا تمكنت من التصرف بسرعة".





واختتمت:" أحث جميع الآباء إذا كان لديك هذه الخرزات المغناطيسية رميها على الفور، حاليا في الجناح الذي نعيش فيه هناك طفل يبلغ من العمر عامين ابتلع 14 منهم، وقال الطبيب إن لديهم الكثير من الحالات ويجب حظرهم".