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أخبار العالم

بعد إصابته بجلطة حادة.. متوفى دماغيا ينقذ حياة 4 مرضى في السعودية والإمارات

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:15 ص
متوفي دماغيا ينقذ
متوفي دماغيا ينقذ حياة 4 مرضى في السعودية والإمارات
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قسم الخارجي
تمكن رجل خمسيني متوفى دماغيا، من إنقاذ حياة أربعة مرضى في السعودية والإمارات؛ وذلك بعد تبرعه بأعضائه لهم.


ووفقا لوسائل إعلام سعودية وإماراتية، تم نقل القلب إلى السعودية، وفيها تم زراعة بقية الأعضاء في مرضى مختلفين في أبو ظبي ودبي، بعد موافقة ذوي المريض المتوفى.


وأجريت ثاني عملية من نوعها للتبرع بالأعضاء في مدينة العين، بالتعاون مع المركز السعوي لزراعة الأعضاء، وتم استئصال القلب والكبد والكليتين من المريض المتوفى بعد التأكد من وفاته الدماغية، واستغرقت عملية استئصال الأعضاء نحو 4 ساعات.


وقد أبدى أهل المتوفى تفهما كبيرا للأبعاد الإنسانية لعمليات التبرع بالأعضاء، حيث كان المريض قد أدخل إلى المستشفى في الإمارات في شهر يناير 2021؛ إثر إصابته بجلطة دماغية حادة.
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