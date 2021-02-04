ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أبو العينين: كل مليون وحدة سكنية تبنى تضيف للناتج القومي تريليون جنيه

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:13 ص
النائب محمد ابو العينين
النائب محمد ابو العينين
Advertisements
هاجر إبراهيم
عرضت الإعلامية هند النعسانى، مقدمة برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر شاشة "صدى البلد" اليوم، الخميس، كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، تعقيبا على بيان وزير الكهرباء داخل البرلمان.


ودعا النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إلى الاستفادة من الاتفاقيات الدولية في انخفاض الأسعار في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والاهتمام بالطاقة المتجددة.


ووجه النائب محمد أبو العينين، وكيل البرلمان، التهنئة إلى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قائلًا: "عالم مصري نفخر به، واستفدنا من خبراته في تحقيق فائض"، مضيفا أثناء كلمته أمام الجلسة العامة اليوم، الخميس، أن استراتيجية عام 2014 بها بدائل وتوازنات يجب إعادة النظر فيها وتطويرها.


وأكد أن العالم يهتم بمجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وعلينا الاستفادة من فروق الأسعار، مشيرا إلى أن مصر حققت إنجازا رائعا في هذا المجال.


وتابع "أبو العينين": "يجب أن نراعي التقدم العلمي الهائل حتى لا يؤثر ذلك على الاستثمارات التي قمنا بها خلال المرحلة السابقة، ولدينا اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي تتحدث عن برامج مدعمة للدول التي تتبنى الطاقة المتجددة ومن يتقدم الأول نعطيه تسهيلات، حيث تأخرنا في هذا المجال ودول أخرى استفادت منها ونحتاج أن تكون مصر سباقة في هذه المبادرات".


وشدد على ضرورة تبني استراتيجية جديدة لصناعة معدات الكهرباء وتصدير المنتج بعلامة "صنع في مصر"، ولدينا كل الخامات الخاصة بصناعة المعدات الكهرباء، وتبني هذه الصناعة سينقلنا نقلة كبيرة في مجال الصادرات، مشيدا بالتنوع في مصادر الطاقة في مصر، داعيا إلى الاستفادة من الانخفاض في الأسعار.


ودعا محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، وزير الإسكان إلى تشكيل لجنة للرد على مطالب أعضاء المجلس، مؤكدا أن كل النواب محقون في مطالبهم من وازع المصلحة الوطنية.


ووجه في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق العمرانية التهنئة للقيادة السياسية والحكومة، على النهضة الحضارية التي تشهدها مصر، قائلا: "كنت رئيس لجنة الإسكان من 20 سنة ورأيت فرقا كبيرا في التخطيط".


وتابع: "في السابق كانت المجتمعات الجديدة تتحول إلى مدن أشباح بسبب تأخر دخول المرافق"، مشيرا إلى أن ما يحدث الآن رسالة عصرية، تجعل كل مصري يفتخر بها.


وأشار أبو العينين، إلى أن كل مليون وحدة سكنية تبنى تضيف للناتج القومي تريليون جنيه ، فضلا عن القيمة المضافة للأراضي التي تعمل على زيادة أسعارها.


وأكد وكيل مجلس النواب، أن إنجازات 7 سنوات في قطاع الإسكان والمرافق حقق 7 تريليونات جنيه قيمة مضافة.


وقال: "بحثنا عن بدائل المياه من خلال عمليات التحلية، يؤكد أننا في مرحلة الفقر المائي، وهي رسالة للعالم".


وطالب "أبو العينين" بمواجهة البيروقراطية في وزارة الإسكان، لا سيما وأن هناك تأخيرا وبطئا في تنفيذ بعض المشروعات، الأمر الذي يتطلب وجود نظام جديد لتقييم الأداء أولا بأول.


ودعا وكيل مجلس النواب، إلى أهمية أن يكون هناك بحث عن مصادر بديلة لتمويل مشروعات الإسكان، خصوصا أن مواد البناء تزداد أسعارها من وقت لآخر، مشيرا إلى أن المشتري لا يستطيع تحمل أعباء إضافية.


وأكد أن مشاركة بعض المطورين في المشروعات أمر في منتهى الأهمية فيما يتعلق بتوفير التمويل، مشددا على أهمية فتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي بطرق غير تقليدية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وكيل مجلس النواب أبو العينين: يجب تبني استراتيجية جديدة لصناعة معدات الكهرباء

أبوالعينين وكيل مجلس النواب: مصر لا بد أن تكون منطقة ربط محوري فى مجال الكهرباء والطاقة

أبو العينين وكيل مجلس النواب يطالب بتحويل مصر إلى حقل محوري لتصدير الكهرباء.. ويؤكد: يجب تبني استراتيجية جديدة لصناعة معدات الكهرباء.. وعلينا تقديم حوافز للمواطنين لاستخدام الطاقة الشمسية

النائب محمد أبو العينين لوزير الكهرباء: يجب الاهتمام بالطاقة المتجددة والاستفادة من فروق الأسعار

محمد أبو العينين: كل مليون وحدة سكنية تبنى تضيف للناتج القومي تريليون جنيه

أبو العينين وكيل مجلس النواب: إنجازات قطاع الإسكان حققت 7 تريليونات جنيه قيمة مضافة

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو .. أمطار لدرجة السيول .. الأرصاد: مصر تشهد تغيرا مناخيا من الغد وأحمد موسى يوجه رسالة نارية لـ رمضان صبحي

إحصائيات وأرقام كأس العالم للأندية.. ريال مدريد ملك البطولة.. وشبح الأكثر خسارة يطارد الأهلي

مطالب برلمانية بمنح متضرري عقار الدائرى المحترق شققا مجانية

زوج رانيا فريد شوقي يفاجئها بمناسبة نجاح شخصية تباهي

كانت في طريقها إلى السعودية.. ضبط ملايين الحبوب المخدرة في مرفأ بيروت

سعر ومواصفات بروتون إكسورا موديل 2020 في السوق المصري ..صور

Advertisements

مطالب برلمانية بمنح متضرري عقار الدائرى المحترق شققا مجانية

ابرز تعديلاته 6 أشهر حبس و300 جنيه غرامة..البرلمان يناقش قانون المرور الأسبوع المقبل

الجريدة الرسمية تنشر 4 قرارات لرئيس الوزراء

الأرصاد: منخفض جوي اليوم وأمطار على 34 منطقة بالجمهورية

تعرضت لهجوم شرس .. ممثلة شهيرة تعلن رغبتها في الإنجاب بدون زواج

أخبار الفن.. حقيقة تدهور حالة حورية فرغلى.. المذيع العراقى يفتح النار على رانيا يوسف.. ممثلة ترغب فى الإنجاب بدون زواج

في ذكرى ميلاده.. قصة نهاية حياة عماد عبد الحليم المأساوية على الرصيف

وزيرا السياحة والآثار والصحة يلقيان بيانهما أمام البرلمان حول تنفيذ برنامج الحكومة .. اليوم

أخبار الرياضة.. خالد الغندور يشعل غضب جماهير الأهلي.. رئيس الجبلاية يعترف: أنا أهلاوي والجنايني يرد.. مدرب الزمالك يكشف كواليس الاعتداء بالضرب على ناشئ

بعد سنوات من اعتزاله.. حسام غالي يرد على سؤال من خليفته في الملاعب؟

كأس العالم للأندية.. موعد مباراة الأهلي والدحيل القطري والقنوات الناقلة لها

وقف الأنشطة الترفيهية وغلق دور السينما.. قرارات عاجلة جديدة في السعودية لمكافحة كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العالم يحيي اليوم العالمي للسرطان.. البداية تعود لعام 2000 وهذه قصته وأهدافه

باليورو وبعد الخصم .. تعرف على سعر فستان سيرين عبد النور في أحدث ظهور لها

في مثل هذا اليوم 4 فبراير .. حادثة قصر عابدين 1942 وإطلاق موقع فيسبوك