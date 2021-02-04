أبو العينين: كل مليون وحدة سكنية تبنى تضيف للناتج القومي تريليون جنيه

عرضت الإعلامية هند النعسانى، مقدمة برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر شاشة "صدى البلد" اليوم، الخميس، كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، تعقيبا على بيان وزير الكهرباء داخل البرلمان.
ودعا النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إلى الاستفادة من الاتفاقيات الدولية في انخفاض الأسعار في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والاهتمام بالطاقة المتجددة.
ووجه النائب محمد أبو العينين، وكيل البرلمان، التهنئة إلى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قائلًا: "عالم مصري نفخر به، واستفدنا من خبراته في تحقيق فائض"، مضيفا أثناء كلمته أمام الجلسة العامة اليوم، الخميس، أن استراتيجية عام 2014 بها بدائل وتوازنات يجب إعادة النظر فيها وتطويرها.
وأكد أن العالم يهتم بمجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وعلينا الاستفادة من فروق الأسعار، مشيرا إلى أن مصر حققت إنجازا رائعا في هذا المجال.
وتابع "أبو العينين": "يجب أن نراعي التقدم العلمي الهائل حتى لا يؤثر ذلك على الاستثمارات التي قمنا بها خلال المرحلة السابقة، ولدينا اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي تتحدث عن برامج مدعمة للدول التي تتبنى الطاقة المتجددة ومن يتقدم الأول نعطيه تسهيلات، حيث تأخرنا في هذا المجال ودول أخرى استفادت منها ونحتاج أن تكون مصر سباقة في هذه المبادرات".
وشدد على ضرورة تبني استراتيجية جديدة لصناعة معدات الكهرباء وتصدير المنتج بعلامة "صنع في مصر"، ولدينا كل الخامات الخاصة بصناعة المعدات الكهرباء، وتبني هذه الصناعة سينقلنا نقلة كبيرة في مجال الصادرات، مشيدا بالتنوع في مصادر الطاقة في مصر، داعيا إلى الاستفادة من الانخفاض في الأسعار.
ودعا محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، وزير الإسكان إلى تشكيل لجنة للرد على مطالب أعضاء المجلس، مؤكدا أن كل النواب محقون في مطالبهم من وازع المصلحة الوطنية.
ووجه في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق العمرانية التهنئة للقيادة السياسية والحكومة، على النهضة الحضارية التي تشهدها مصر، قائلا: "كنت رئيس لجنة الإسكان من 20 سنة ورأيت فرقا كبيرا في التخطيط".
وتابع: "في السابق كانت المجتمعات الجديدة تتحول إلى مدن أشباح بسبب تأخر دخول المرافق"، مشيرا إلى أن ما يحدث الآن رسالة عصرية، تجعل كل مصري يفتخر بها.
وأشار أبو العينين، إلى أن كل مليون وحدة سكنية تبنى تضيف للناتج القومي تريليون جنيه ، فضلا عن القيمة المضافة للأراضي التي تعمل على زيادة أسعارها.
وأكد وكيل مجلس النواب، أن إنجازات 7 سنوات في قطاع الإسكان والمرافق حقق 7 تريليونات جنيه قيمة مضافة.
وقال: "بحثنا عن بدائل المياه من خلال عمليات التحلية، يؤكد أننا في مرحلة الفقر المائي، وهي رسالة للعالم".
وطالب "أبو العينين" بمواجهة البيروقراطية في وزارة الإسكان، لا سيما وأن هناك تأخيرا وبطئا في تنفيذ بعض المشروعات، الأمر الذي يتطلب وجود نظام جديد لتقييم الأداء أولا بأول.
ودعا وكيل مجلس النواب، إلى أهمية أن يكون هناك بحث عن مصادر بديلة لتمويل مشروعات الإسكان، خصوصا أن مواد البناء تزداد أسعارها من وقت لآخر، مشيرا إلى أن المشتري لا يستطيع تحمل أعباء إضافية.
وأكد أن مشاركة بعض المطورين في المشروعات أمر في منتهى الأهمية فيما يتعلق بتوفير التمويل، مشددا على أهمية فتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي بطرق غير تقليدية.