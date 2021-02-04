الخام الأمريكي يبلغ ذروة عام بعد تراجع المخزونات

ارتفعت أسعار النفط نحو اثنين بالمئة وبلغ الخام الأمريكي أعلى سعر تسوية له في عام بعد انخفاض المخزونات إلى أدنى مستوى منذ مارس الماضي.





وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 93 سنتا بما يعادل 1.7 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 55.69 دولار للبرميل، الأعلى منذ 22 يناير 2020، بعد ملامسة ذروة 56.33 دولار خلال الجلسة.





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وصعدت عقود خام برنت دولارا أو 1.7 بالمئة لتغلق على 58.46 دولار للبرميل، أعلى مستوى منذ 21 فبراير 2020.





قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام تراجعت الأسبوع الماضي إلى 475.7 مليون برميل، أقل مستوى لها منذ مارس 2020 ، بينما زادت معدلات تشغيل مصافي التكرير 0.6 نقطة مئوية.





وقال فيل فلين، كبير المحللين لدى برايس فيوتشرز جروب في شيكاجو، "المصافي عادت للعمل، وهو ما يدعم الخام."





تدعمت السوق بتخفيضات معروض عميقة من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، الذين أبقوا اليوم على تخفيضات الإمدادات دون تغيير.