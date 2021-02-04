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فن

أخبار الفن.. حقيقة تدهور حالة حورية فرغلى.. المذيع العراقى يفتح النار على رانيا يوسف.. ممثلة ترغب فى الإنجاب بدون زواج

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:10 ص
رانيا يوسف ونزار
رانيا يوسف ونزار الفارس
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أحمد إبراهيم
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أهم ما جاء فيها على النحو الآتي:

تجرى الفنانة حورية فرغلي فجر اليوم العملية الجراحية الأولى في الوجه وذلك داخل أحد مستشفيات فى أمريكا ويرافقها فى رحلة العلاج شقيقتها ووالدتها. 

فتح الإعلامي العراقي، نزار فارس، النار على الفنانة رانيا يوسف بعد قرار الأخير برفع دعوى قضائية عليه، وذلك بعد الأزمة التى أثيرت الفترة الأخيرة منذ عرض الحلقة التى جمعتهما وتخللها بعض التصريحات الجريئة التى قلبت الرأي العام على رانيا يوسف، بسبب الحديث عن مفاتنها وعن الحجاب بشكل فج. 

فجرت ممثلة تركية شهيرة بورجو أوزبيرك مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أعلنت عن رغبتها فى الإنجاب بدون الزواج وهو الأمر الذى أثار حالة من الجدل الواسع وتعرضت إلى هجوم شرس. 

كشفت دنيا ابنة الفنان صلاح عبد الله عن بعض المواقف الصعبة والغريبة التى تعرضت لها خلال تقديم برنامجها على إذاعة "ميجا اف ام" على الهواء والتي كان يتطلب منها الاستمرار وعدم قطع الهواء. 

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان عماد عبد الحليم، والذي قدم العديد من الأعمال الفنية التي تظل علامة في تاريخ الطرب المصري. 
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