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توك شو

إنخفاض جديد فى أعداد الوفيات بفيروس كورونا.. يتصدر نشرة صباح البلد

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:09 ص
وزيرة الصحة ، الدكتورة
وزيرة الصحة ، الدكتورة هالة زايد
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هاجر إبراهيم
استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف اليومية، والتى صدرت اليوم، الخميس.

صدى البلد 
السيسي يتفقد عددا من النماذج للمركبات المدرعة بعد تطويرها 
الرئيس السيسي: مصر حريصة على الحفاظ على قدرة الدولة اللبنانية 

المصرى اليوم 
انتخاب مصر لرئاسة لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام 

بوابة الأهرام
أبو العينين: كل مليون وحدة سكنية تضيف للناتج القومى تريليون جنيه 
اليوم.. الأهلى يواجه الدحيل القطري فى مونديال الأندية

مصراوى 
اليوم.. البرلمان يستمع لبيانى وزيرا الصحة والسياحة 

اليوم السابع
 أبو العينين وكيل مجلس النواب يطالب بتحويل مصر إلى حقل محورى لتصدير الكهرباء.. ويؤكد يجب تبنى إستراتيجية جديدة لصناعة معدات الكهرباء.. وعلينا تقديم حوافز للمواطنين لإستخدام الطاقة الشمسية
شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان يشاركان اليوم فى إحتفال اليوم العالمى للأخوة الإنسانية 

أخبار اليوم 
مصر تدين حادث إنفجار إحدى السيارات العسكرية فى تونس 

الوطن 
التعليم تطالب المدارس بسرعة التجهيز إستعدادا لإمتحانات الترم الأول
 
الهلال اليوم 
الصحة: إنخفاض جديد فى أعداد الوفيات بفيروس كورونا

روسيا اليوم 
رسميا.. تمديد معاهدة "ستارت 3" بين موسكو وواشنطن يدخل حيز التنفيذ 

سكاى نيوز عربية 
أمريكا قد تلجأ إلى قانون "المافيا" لمحاكمة مهاجمى الكونغرس 

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