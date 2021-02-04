تسليم عمارتين يومياً بسبب كورونا.. كل ما تريد معرفته عن سكن مصر حدائق أكتوبر

سكن مصر اكتوبر الداون تاون





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أسعار سكن مصر أكتوبر وبحسب وزارة الإسكان فأن أسعار سكن مصر أكتوبر تأتي ضمن مشروع الإسكان المتوسط " سكن مصر "، وأعلنت الوزارة عن اتاحة الوحدات السكنية فى 7 مدن جديدة هى "6 أكتوبر، بدر، العبور، القاهرة الجديدة، المنيا الجديدة، المنصورة الجديدة، غرب قنا".

وللرد على سؤال أسعار سكن مصر أكتوبر فأنه في البدء يجب أن نعلم أن مساحات الوحدات تتراوح من 106 إلى 118 مترًا مربعًا حيث سجّلت القاهرة الجديدة أعلى سعر للمتر كعادتها فى أى طرح للوحدات السكنية، بسعر 7655 جنيهًا للمتر المربع، وعن أسعار سكن مصر أكتوبر فتسجل أقل وحدة سكنية بها 811 ألف جنيه.

مشروع سكن مصر حدائق اكتوبر

وعن استكمال تسليم واحدات مشروع سكن مصر حدائق اكتوبر فأضاف رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 99 و 51، يوم الأحد 14/2/2021، ووحدات العمارتين رقمي 177 و 17، يوم الإثنين 15/2/2021، ووحدات العمارتين رقمي 53 و179، يوم الثلاثاء 16/2/2021، وتخصيص يوم الإثنين 8/3/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الثاني، لافتًا إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 46 و 70، يوم الأحد 21/2/2021، ووحدات العمارتين رقمي 63 و 175، يوم الإثنين 22/2/2021، ووحدات العمارتين رقمي 38 و178، يوم الثلاثاء 23/2/2021، وتخصيص يوم الثلاثاء 9/3/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الثالث.