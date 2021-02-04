تسليم عمارتين يومياً بسبب كورونا.. كل ما تريد معرفته عن سكن مصر حدائق أكتوبر

مشروع سكن مصر حدائق اكتوبر .. تبدأ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، متمثلة جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، الأحد المقبل 7/2/2021، تسليم وحدات مشروع سكن مصر حدائق اكتوبر وذلك حتى يوم الأربعاء 14/3/2021، على أن يتم تسليم 576 وحدة سكنية من مشروع سكن مصر حدائق اكتوبر بالمرحلة الرابعة بمقدار 24 عمارة بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي.
سكن مصر اكتوبر الداون تاون
وبات سكن مصر اكتوبر الداون تاون من أكثر اللكمات الرائجة على محركات البحث للراغبين في وحدات مشروع سكن مصر حدائق اكتوبر إلا أن التسليمات الحالية لا تشمل سكن مصر اكتوبر الداون تاون حيث أوضح المهندس محمد مصطفى أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، بخصوص تسليم وحدات موقع سكن مصر أكتوبر سيكون بالعمارتين رقمي 98 و 19، يوم الأحد 7/2/2021، وأيضا تسليم وحدات العماراتين في موقع سكن مصر أكتوبر رقمي 72 و 176، يوم الإثنين 8/2/2021، وأيضا تسليم وحدات العماراتين في موقع سكن مصر أكتوبر رقمي 154 و 180، يوم الثلاثاء 9/2/2021، وتخصيص يوم الأحد 7/3/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الأول.
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أسعار سكن مصر أكتوبر
وبحسب وزارة الإسكان فأن أسعار سكن مصر أكتوبر تأتي ضمن مشروع الإسكان المتوسط "سكن مصر"، وأعلنت الوزارة عن اتاحة الوحدات السكنية فى 7 مدن جديدة هى "6 أكتوبر، بدر، العبور، القاهرة الجديدة، المنيا الجديدة، المنصورة الجديدة، غرب قنا".
وللرد على سؤال أسعار سكن مصر أكتوبر فأنه في البدء يجب أن نعلم أن مساحات الوحدات تتراوح من 106 إلى 118 مترًا مربعًا حيث سجّلت القاهرة الجديدة أعلى سعر للمتر كعادتها فى أى طرح للوحدات السكنية، بسعر 7655 جنيهًا للمتر المربع، وعن أسعار سكن مصر أكتوبر
فتسجل أقل وحدة سكنية بها 811 ألف جنيه.
مشروع سكن مصر حدائق اكتوبر
وعن استكمال تسليم واحدات مشروع سكن مصر حدائق اكتوبر فأضاف رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 99 و 51، يوم الأحد 14/2/2021، ووحدات العمارتين رقمي 177 و 17، يوم الإثنين 15/2/2021، ووحدات العمارتين رقمي 53 و179، يوم الثلاثاء 16/2/2021، وتخصيص يوم الإثنين 8/3/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الثاني، لافتًا إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 46 و 70، يوم الأحد 21/2/2021، ووحدات العمارتين رقمي 63 و 175، يوم الإثنين 22/2/2021، ووحدات العمارتين رقمي 38 و178، يوم الثلاثاء 23/2/2021، وتخصيص يوم الثلاثاء 9/3/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الثالث.
وقال حول تسليمات مشروع سكن مصر حدائق اكتوبر ، سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 64 و 94، يوم الأحد 28/2/2021، ووحدات العمارتين رقمي 92 و 18، يوم الإثنين1/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي 93 و 68، يوم الثلاثاء 2/3/2021، وتخصيص يوم الأحد 14/3/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الرابع، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ التدابير الاحترازية لحماية المواطنين والعاملين من الإصابة بفيروس كورونا.
وأكد رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق اكتوبر، أنه سيتم تسليم وحدات السكن بمعدل عمارتين يوميًا، حفاظا على كل الإجراءات الاحترازية ومنعا للازدحام.