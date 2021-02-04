ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

زيارة لتعزيز المعنويات.. الجمهورية: حضور مصر في لبنان عامل داعم ولا يمارس ضغوطا

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:09 ص
الرئيس السيسي يستقبل
الرئيس السيسي يستقبل سعد الحريري
Advertisements
قسم الخارجي
كتبت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية تقول: "صاغَت التحركات السياسية، التي تسارعت في الساعات الماضية في الداخل والخارج، سؤالًا على المستوى العام: هل أنّ في هذه الحركة بركة، من شأنها أن تُحدث خرقًا في جدار تأليف الحكومة الفاصل بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الوزراء المكلّف سعد الحريري؟". 

وتعليقًا على استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للحريري في القاهرة أمس، الأربعاء، أكدت "الجمهورية" أن الحضور المصري المتجدّد على الخط الداخلي في لبنان هو عامل داعم لمسار تأليف الحكومة، خصوصًا انّه لا توجد له في الداخل اللبناني ما يمكن تسميتها بـ"المُتَّكآت" التي يستند اليها لممارسة ضغط على هذا الطرف أو ذاك، ما خَلا مواقف معنوية داعمة لتأليف حكومة بالتوافق بين اللبنانيين. ومن هنا، فإن زيارة الحريري لمصر المكلف تشكل في جوهرها غاية لتعزيز الحضور والمعنويات.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، سعد الحريري، المكلف برئاسة الحكومة اللبنانية، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، وعباس كامل، رئيس المخابرات العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي أكد حرص مصر للحفاظ على قدرة الدولة اللبنانية بالمقام الأول، ولإخراج لبنان من الحالة التي يعاني منها حاليًا، من خلال قيام جميع القادة اللبنانيين بإعلاء المصلحة الوطنية، وتسوية الخلافات، وتسريع جهود تشكيل حكومة مستقلة قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة وصون مقدرات الشعب اللبناني الشقيق ووحدة نسيجه الوطني.

كما جدد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت تجاه تعزيز أواصر التعاون الوثيقة مع لبنان، معربًا عن خالص التمنيات للسيد سعد الحريري في تشكيل الحكومة الجديدة، على نحو يلبي تطلعات الشعب اللبناني الشقيق في تحقيق الأمن والاستقرار، ومشددًا سيادته على استعداد مصر لتقديم جميع أوجه الدعم والمساعدات لتجاوز الأزمات التي يواجهها لبنان، لاسيما التداعيات التي خلفها كل من حادث انفجار مرفأ بيروت وجائحة فيروس كورونا.

من جانبه؛ أكد سعد الحريري اعتزاز لبنان بالعلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط الدولتين الشقيقتين، والتي تقوم على أسس من التضامن والأخوة، معربًا عن تقدير بلاده للجهد المصري في دعم لبنان في جميع المجالات، خاصةً من خلال تقديم جميع أشكال العون والمساعدات للبنان في أعقاب تداعيات حادث مرفأ بيروت، وكذلك كركيزة أساسية في حفظ الاستقرار بها والمنطقة العربية ككل، مشيدًا بالتجربة المصرية الراهنة المبنية على أولوية النجاح الاقتصادي والتنموي، ومعتبرًا إيهًا نموذجًا يحتذى به في دول المنطقة.

كما أشاد الحريري بجهود مصر الحثيثة والصادقة لحشد الدعم الدولي للبنان على شتى الأصعدة في ظل استمرار التحديات الصعبة التي يواجهها الشعب اللبناني، خاصةً على المستوى السياسي والاقتصادي والإنساني.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول استعراض مجمل المشهد السياسي اللبناني، بالإضافة إلى مناقشة تطورات أبرز الأوضاع الإقليمية، وكذا سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي القائمة بين البلدين الشقيقين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسي: مصر حريصة على الحفاظ على قدرة الدولة اللبنانية

سعد الحريري يغادر القاهرة بعد لقاء الرئيس السيسي

أحمد موسى: لبنان مقسم والشعب يدفع الثمن

السنيورة: مصر حريصة على دعم لبنان وقياداته وتدافع على استقلاله.. فيديو

الصحف تبرز لقاء الرئيس السيسي مع الحريري ومشاركة الأهلي في المونديال وأخبار الشأن المحلي

ترشيحاتنا

بـ حبل .. شاهد لحظة إخراج تمساح طوله 3 أمتار من حمام سباحة بمنزل سكني

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس.. فيديو

حسام غالي: أرفض بدء الأهلي بالشحات أمام الدحيل.. ومعلول وطاهر وأفشة يصنعون الفارق

أخبار الرياضة.. خالد الغندور يشعل غضب جماهير الأهلي.. رئيس الجبلاية يعترف: أنا أهلاوي والجنايني يرد.. مدرب الزمالك يكشف كواليس الاعتداء بالضرب على ناشئ

وفاة عمي.. ابنة صلاح عبد الله تكشف مواقف مؤلمة تعرضت لها على الهواء

فى عيد ميلاد زينة.. تعرف على عمرها الحقيقى وقصة حصولها على ليسانس الحقوق

Advertisements

مطالب برلمانية بمنح متضرري عقار الدائرى المحترق شققا مجانية

ابرز تعديلاته 6 أشهر حبس و300 جنيه غرامة..البرلمان يناقش قانون المرور الأسبوع المقبل

الجريدة الرسمية تنشر 4 قرارات لرئيس الوزراء

الأرصاد: منخفض جوي اليوم وأمطار على 34 منطقة بالجمهورية

تعرضت لهجوم شرس .. ممثلة شهيرة تعلن رغبتها في الإنجاب بدون زواج

في ذكرى ميلاده.. قصة نهاية حياة عماد عبد الحليم المأساوية على الرصيف

أخبار الفن.. حقيقة تدهور حالة حورية فرغلى.. المذيع العراقى يفتح النار على رانيا يوسف.. ممثلة ترغب فى الإنجاب بدون زواج

وزيرا السياحة والآثار والصحة يلقيان بيانهما أمام البرلمان حول تنفيذ برنامج الحكومة .. اليوم

أخبار الرياضة.. خالد الغندور يشعل غضب جماهير الأهلي.. رئيس الجبلاية يعترف: أنا أهلاوي والجنايني يرد.. مدرب الزمالك يكشف كواليس الاعتداء بالضرب على ناشئ

بعد سنوات من اعتزاله.. حسام غالي يرد على سؤال من خليفته في الملاعب؟

كأس العالم للأندية.. موعد مباراة الأهلي والدحيل القطري والقنوات الناقلة لها

وقف الأنشطة الترفيهية وغلق دور السينما.. قرارات عاجلة جديدة في السعودية لمكافحة كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العالم يحيي اليوم العالمي للسرطان.. البداية تعود لعام 2000 وهذه قصته وأهدافه

باليورو وبعد الخصم .. تعرف على سعر فستان سيرين عبد النور في أحدث ظهور لها

في مثل هذا اليوم 4 فبراير .. حادثة قصر عابدين 1942 وإطلاق موقع فيسبوك