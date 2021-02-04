لديهم أعراض أو لا.. الكلاب تكشف عن مصابي كورونا بحاسة الشم

زعم طبيب بيطري في ألمانيا أنه قام بتدريب الكلاب البوليسية للكشف عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في عينات اللعاب البشرية بدقة تصل إلى 94%.





وقالت "إستر شالك" طبيبة بيطرية في مدرسة القوات المسلحة الألمانية لكلاب الخدمة، إن الكلاب مهيأة لشم "رائحة كورونا" التي تأتي من الخلايا في الأشخاص المصابين، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





فيما قال "هولجر فولك"، رئيس العيادة البيطرية: "لقد أجرينا دراسة حيث كان لدينا كلاب تستنشق عينات من مرضى مصابين بفيروس كوفيد، ويمكننا القول أن لديهم احتمال 94% في دراستنا ... يمكنهم شمها".





وأضاف: "لذلك يمكن للكلاب شم الأشخاص المصابين بالعدوى وبدون عدوى ، بالإضافة إلى مرضى كوفيد الذين لا يعانون من أعراض أو لديهم أعراض".





"فيلو" الكلب البلجيكي البالغ من العمر 3 سنوات، و"جو كوكر" البالغ من العمر سنة واحدة، هما من الكلاب التي يتم تدريبها في جامعة هانوفر للطب البيطري.





أبدى "ستيفان ويل" رئيس وزراء ولاية سكسونيا السفلى، وعاصمتها هانوفر، إعجابه بالدراسة ودعا إلى إجراء اختبارات جدوى قبل استخدام الكلاب البوليسية في الحياة اليومية، مثل الأشخاص الذين يحضرون الحفلات الموسيقية.





وأضاف: "نحتاج الآن إلى اختبارات في أحداث مختارة"، وكانت فنلندا، قد بدأت الكلاب المدربة على اكتشاف فيروس كورونا الجديد في شم عينات الركاب في مطار هلسنكي فانتا الفنلندي في سبتمبر الماضي ، في مشروع تجريبي إلى جانب الاختبارات المعتادة في المطار.





كما ذكرت صحيفة موسكو تايمز سابقًا أنه في روسيا، يتم تدريب أنياب شبيهة بالثعالب تسمى شالايكاس للكشف عن فيروس كورونا.