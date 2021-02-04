الفراولة فى المركز التانى... ننشر أهم صادرات مصر للسوق الألمانى أبرزها التوابل

اكدت المستشار التجاري نسرين وحيش رئيس المكتب التجاري ببرلين ان مصر تأتي في المرتبة الثانية بالنسبة لمصدري الفراولة المجمدة الى المانيا في عام 2019، وذلك انخفاضًا من المرتبة الأولى في عام 2017، كما تأتي مصر في المرتبة الثالثة بالخرشوف المحفوظ في عام 2019، ارتفاعا من الخامسة في عام 2018.

وأشارت وحيش إلى أن الاعشاب والتوابل تعد القطاع الثاني الذي تصدر منه مصر كميات كبيرة للسوق الألماني، منوهة بأن دول الاتحاد الاوروبي بصفة عامة تستورد 80% من احتياجاتها من تلك المنتجات من الدول النامية والدول خارج الاتحاد الاوروبي، وألمانيا تستورد جزء كبير لإعادة تصديره خاصة من الفلفل الأسمر.





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وتابعت أن مصر تحتل مراكز جيدة في تصدير بعض الاصناف للسوق الألماني خلال 2019، حيث تحتل المركز الاول في الينسون، والثاني في الزعتر، والثالث في البصل المجفف، والخضر المجمدة، والمركز الخامس في الكمون والحلبة، مؤكدا وجود فرص كبيرة لزيادة الصادرات في قطاع الاعشاب والتوابل لألمانيا، خاصة مع نمو السوق والطلب عليها في ظل اتجاه النباتيون لاستخدام التوابل بكثرة في الاطعمة بديلة اللحوم لإذكاء الطعم.





وعن السوق الألماني، ذكرت وحيش، إنه سوق ضخم ومتنوع في ظل الكثافة السكانية والذي يمثل الاجانب 20% منه، فضلا عن ارتفاع متوسط الدخل ليصل إلى 41 ألف يورو للفرد سنويا، فضلا عن كونها شديد التنافسية الامر الذي يتطلب المنافسة من حيث الجودة والسعر، مضيفة ان قطاع الصناعات الغذائية يعد رابع أكبر القطاعات الصناعية فى المانيا حيث ساهم بنحو 185.3 مليار يورو في الناتج المحلي عام 2019.