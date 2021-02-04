ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الفراولة فى المركز التانى... ننشر أهم صادرات مصر للسوق الألمانى أبرزها التوابل

الخميس 04/فبراير/2021 - 12:59 م
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم

 اكدت المستشار التجاري نسرين وحيش رئيس المكتب التجاري ببرلين ان مصر تأتي في المرتبة الثانية بالنسبة لمصدري الفراولة المجمدة الى المانيا في عام 2019، وذلك انخفاضًا من المرتبة الأولى في عام 2017، كما تأتي مصر في المرتبة الثالثة بالخرشوف المحفوظ في عام 2019، ارتفاعا من الخامسة في عام 2018.

وأشارت وحيش إلى أن الاعشاب والتوابل تعد القطاع الثاني الذي تصدر منه مصر كميات كبيرة للسوق الألماني، منوهة بأن دول الاتحاد الاوروبي بصفة عامة تستورد 80% من احتياجاتها من تلك المنتجات من الدول النامية والدول خارج الاتحاد الاوروبي، وألمانيا تستورد جزء كبير لإعادة تصديره خاصة من الفلفل الأسمر.


اقرأ أيضا:

وتابعت أن مصر تحتل مراكز جيدة في تصدير بعض الاصناف للسوق الألماني خلال 2019، حيث تحتل المركز الاول في الينسون، والثاني في الزعتر، والثالث في البصل المجفف، والخضر المجمدة، والمركز الخامس في الكمون والحلبة، مؤكدا وجود فرص كبيرة لزيادة الصادرات في قطاع الاعشاب والتوابل لألمانيا، خاصة مع نمو السوق والطلب عليها في ظل اتجاه النباتيون لاستخدام التوابل بكثرة في الاطعمة بديلة اللحوم لإذكاء الطعم.


وعن السوق الألماني، ذكرت وحيش، إنه سوق ضخم ومتنوع في ظل الكثافة السكانية والذي يمثل الاجانب 20% منه، فضلا عن ارتفاع متوسط الدخل ليصل إلى 41 ألف يورو للفرد سنويا، فضلا عن كونها شديد التنافسية الامر الذي يتطلب المنافسة من حيث الجودة والسعر، مضيفة ان قطاع الصناعات الغذائية يعد رابع أكبر القطاعات الصناعية فى المانيا حيث ساهم بنحو 185.3 مليار يورو في الناتج المحلي عام 2019.

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة سلطة الزبادى.. وصفات متنوعة للمشاوي والمحاشي وأكلات الدايت

سوزوكي تطرح بالينو وسياز وفيتارا موديلات 2021 قريبا في مصر.. صور

بـ 190 ألف جنيه.. شاهد.. أرخص سيارة كهربائية موديل 2021