لو نسيت كلمة السر.. الكهرباء تساعد أصحاب العدادات الكودية فى تذكرها





بدأت الشركة القابضة لكهرباء مصر والمنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية، بتقديم خدمة جديدة لأصحاب العدادات الكودية وهى مساعدة المشتركين الذين لم يتذكروا كلمة المرور الخاصة بطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية وإعادتها لهم.





وأوضح مصدر بالشركة القابضة للكهرباء، أن الشركة تلقت شكاوى واستفسارات كثيرة من المشتركين نتيجة نسيانهم كلمة المرور الخاصة بهم على المنصة الالكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء، وهو ما تسبب فى عدم قدرتهم على متابعة الطلبات الخاصة بهم، وسداد قيمة المقايسات.

وأوضح المصدر، أن هذا الاجراء تم نتيجة متابعة ادارة الجودة واسعاد المشتركين، والتى من اهم أهدافها معالجة الأسباب التى تؤدى إلى شكاوي المشتركين.





وتابع المصدر أن المشترك يمكن ارسال شكواه على صفحة الشركة القابضة لكهرباء مصر وسيقوم المسئولون بالرد عليهم.





يذكر أن المنصة الإلكترونية لوزارة الكهرباء، تستمر فى تلقي الطلبات للتحول من المحاسبة لإستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية حتى نهاية مارس المقبل.





واستمرارًا للمتابعة الدورية لعمل للمنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء التى أطلقتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى الأول من يوليو الحالى تلقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تقريرًا يوضح الإحصائيات التى تلقتها المنصة الإلكترونية.





وأوضح التقرير أنه منذ تفعيل المنصة حتى بداية فبراير الجارى، استقبلت المنصة حوالى 60 ألف زائر يوميًا من خلال أجهزة الحاسب الآلى وأجهزة التليفونات المحمولة.



