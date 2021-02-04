ننشر اشتراطات السوق الالمانية لدخول المنتجات المصرية لبرلين.. تفاصيل

أكدت المستشار التجاري نسرين وحيش رئيس المكتب التجاري ببرلين وجود عدد من المتطلبات الضرورية والتي يجب توافرها فى المنتج حتى يسمح له بالدخول الى السوق الألمانية مثل المتطلبات القانونية وتتمثل في سلامة الأغذية والرقابة الصحية والتي يتم تنظيمها من خلال General Food Law (EU regulation 178/2002) وتعديلاتها، بالإضافة إلى أهمية عدم ارتفاع معدلات الملوثات عن المسموح بها في الاتحاد الاوروبي.

وقد قام الاتحاد الاوروبي بإعلان تعديلات في يناير 2016 فيما يتعلق بالقواعد المنظمة للحد الأقصى من المتبقيات في الخضر والفاكهة، ومنها chlorpyrifos, fosetyl، ومتبقيات أخرى.





وفيما يتعلق بمتطلبات دخول المنتجات العضوية، قالت إن القاعدة الاوروبية رقم EU Regulation 2018/848 كان من المقرر لها دخول حيز النفاذ بداية من يناير 2021 وهي التي تنظم نسب المتبقيات في المنتجات بالإضافة الى ادارة التربة وانتاج الغذاء.





وأضافت وحيش أن الاتحاد الاوروبي لن يتعامل مع المعايير المتعددة للمنتجات العضوية التي تعتبر معادلة للمعايير الاوروبية، وانما على المنتج تطبيق المعايير الاوروبية.

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وعن أهم العوامل التي تساعد على دخول السوق الألمانية، أوضحت انها تتمثل في تصدير منتجات ذات جودة عالية غير تقليدية وتحقق قيماً مضافة أكبر، وذلك للحد من مرونة المنتج وزيادة قدرته على المنافسة، بالإضافة إلى أهمية مراعاة اسلوب مخاطبة المستورد الالماني، مع ضرورة موافاته بمعلومات وافية عن الشركة ومواصفات المنتج.

وطالبت وحيش بضرورة مراعاة توفر الشهادات المطلوبة مثل شهادة IFS – International Featured Standards، خاصة في ظل زيادة توجه المستهلك الاوروبي نحو المنتجات التي تراعي الاستدامة، وتوجد عدد من الجهات التي تمنح شهادات في هذا الصدد مثل FairTrade International، لافتة إلى اهمية الاستفادة من خدمات Import Promotion Desk التي توفرها الحكومة الألمانية لمساعدة الشركات على دخول أسواقها.





كما طالبت بأهمية الاستفادة من المشاركة في المعارض من خلال التحضير الجيد لها، لافتة إلى وجود 3 معارض خلال العام الجاري ولكن سيتم الإعلان عن إقامته بشكل حقيقي او افتراضي خلال شهر مايو المقبل وهي معرض أنوجا الذي يقام كل عامين والمفترض اقامته خلال الفترة من 9- 13 اكتوبر 2021، ومعرضي Internorga و Biofach الذين يتم عقدهما افتراضيا خلال شهري فبراير الجاري و مارس المقبل.





وعن السوق الألمانية، ذكرت وحيش، أنها سوق ضخمة ومتنوعة في ظل الكثافة السكانية والذي يمثل الاجانب 20% منه، فضلا عن ارتفاع متوسط الدخل ليصل إلى 41 ألف يورو للفرد سنويا، فضلا عن كونها شديد التنافسية الامر الذي يتطلب المنافسة من حيث الجودة والسعر، مضيفة ان قطاع الصناعات الغذائية يعد رابع أكبر القطاعات الصناعية فى المانيا حيث ساهم بنحو 185.3 مليار يورو في الناتج المحلي عام 2019.