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شاهد| الجامعة اليابانية المصرية تبتكر نظاماً ذكياً للحد من العدوى في المستشفيات

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:39 ص
الجامعة الالمانية
الجامعة الالمانية المصرية
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ياسمين القصاص

قالت الدكتورة مها الصبروتى، أستاذ الاتصالات اللاسلكية ومعالجة الإشارات بالجامعة اليابانية، إن نجاح فريق بحثى شاركت فيه مع الدكتور أحمد علام بالتعاون مع الصناعة ممثلة فى "شركة نيو بى سى بلانيت" فى تطوير نظام لمراقبة عملية التعقيم داخل المستشفيات يساعد على الحد من انتشار العدوى بفيروس "كورونا ".


وأضافت، عبر مكالمتها الهاتفية فى برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه يتم الحد من انتشار العدوي عن طريق التنبيهات اللحظية التى يرسلها النظام رقميا للأطقم الطبية، فعند اقتراب مقدم الخدمة الطبية من سرير المريض بدون تعقيم اليدين من الموزع الذكى للمطهر فإن النظام يقوم بإطلاق صافرة تحذيرية عند قراءة إشارة الطبيب واكتشاف عدم التعقيم من خلال قاعدة البيانات ويكون ذلك تنبيها لكل من الطبيب والمريض بوجوب إجراء الطبيب عملية التعقيم قبل الكشف.


وأشارت"الصبروتي"، إلى أن الفريق البحث ابتكر قارئا آليا يوضع بجانب كل سرير في المستشفى بتمويل من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ممثلة فى مجمع الإبداع ببرج العرب وتطوير سوار ذكى يمكنه متابعة العلامات الحيوية للمرضى مثل درجة الحرارة وغيرها وإرسالها بصورة منتظمة إلى قاعدة البيانات لمتابعة المرضى فى فترة العزل الصحى.

 

وأوضحت أن الفريق البحثى فى الجامعة شارك مع الشريك الصناعى فى تطوير موزع ذكى للمطهر حيث تم إعداد خوارزمية مخزنة على الخادم الرئيسي وتقنية الفيديو للتأكد من خطوات تعقيم اليدين وذلك بتمويل من أكاديمية البحث العلمى فى دعمها الخاص بمواجهة الكورونا.

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