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اقتصاد

اقتصاد الإمارات.. 68.8 مليار درهم تجارة الإمارات من السيارات خلال 9 أشهر

الخميس 04/فبراير/2021 - 02:00 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم

وصلت قيمة تجارة دولة الإمارات من السيارات والعربات والجرارات إلى نحو 68.8 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2020، وذلك بحسب البيانات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.


وبالإضافة إلى كون سوق السيارات المحلية تعد من أنشط الأسواق في المنطقة، فإن دولة الإمارات تصنف مركزا إقليميا لإعادة تصدير هذا النوع من السلع، حيث يتم من خلالها إعادة تصدير احتياجات جميع دول المنطقة من السيارات والجرارات.


وتظهر الأرقام أن تجارة إعادة التصدير من السيارات والجرارات بلغت نحو 25.6 مليار درهم خلال الفترة من يناير وحتى نهاية شهر سبتمبر من العام الماضي، فيما وصلت قيمة الصادرات إلى 1.26 مليار درهم.


وتعكس هذه الأرقام مدى النشاط الذي شهدته صادرات الصدرة من هذه السلعة إلى دول المنطقة، وذلك رغم حالة التباطؤ التي شهدتها الأنشطة الاقتصادية والتجارية خلال فترة الرصد نتيجة جائحة "كورونا".


وعلى مستوى واردات الدولة من السيارات والجرارات، فقد بلغت قيمتها نحو 42 مليار درهم خلال الفترة من يناير وحتى نهاية شهر سبتمبر من العام الماضي.


وتعتبر دولة الإمارات مقرا رئيسيا لعدد كبير من فروع كبريات الشركات العالمية العاملة في صناعة السيارات والعربات.


يذكر أن تجارة دولة الإمارات من السيارات والجرارات شكلت نحو 6.6% من إجمالي تجارة الإمارات من السلع غير النفطية خلال الاشهر التسعة الأولى من العام 2020 والتي وصلت قيمتها إلى نحو 1.033 تريليون درهم بحسب الإحصائيات الرسمية.

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