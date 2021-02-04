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مرأة

نشرة المرأة.. حيل لتحويل جسمك لماكينة حرق دهون.. وأعشاب لمنع تكون الأورام.. ولهذه الأسباب تصابين بتكيس المبيض

الخميس 04/فبراير/2021 - 01:59 م
صدى البلد
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لمياء الياسين
نشر موقع "صدى البلد" عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرزها خلال التقرير التالي..

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام والحصول على قسط كافٍ من النوم وشرب الكثير من الماء هي ثلاثة من أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها لتسريع عملية التمثيل الغذائي لديك.


ومع ذلك، هناك العديد من الأطعمة التي ثبت أنها تساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي لديك وفقدان الوزن


فى اليوم العالمي للسرطان لديك أدوات لمكافحة السرطان في متناول يدك أكثر مما تدرك، وجميعهم موجودون داخل خزانة التوابل الخاصة بك.


علامات مبكرة للإصابة بالسرطان يغفلها الكثيرون تعرف عليها
يمكن للفحوصات الكشف عن السرطان قبل ظهور الأعراض، لكن فى المقابل هناك علامات مبكرة لبعض التغيرات في جسمك بجب الانتباه إليها يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.


يمكن للفحوصات الكشف عن السرطان قبل ظهور الأعراض، لكن فى المقابل هناك علامات مبكرة لبعض التغيرات في جسمك بجب الانتباه إليها يقدمها موقع "بولد سكاى" الهندى.


متلازمة تكيس المبايض، هى اضطراب في الغدد الصماء حيث لا تتم الإباضة عند النساء بشكل منتظم، إليك أسباب الإصابة بمتلازمة تكيس المبايض.

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