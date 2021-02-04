عميد آثار القاهرة: نتواصل مع مستشفى الطلبة عند ظهور حالات اشتباه في الامتحانات





وقال الدكتور أحمد رجب خلاص تصريح لصدى البلد ، فى حالة ظهور حالات اشتباه تقوم الكلية بالتواصل مع إدارة الجامعة ومع مستشفى الطلبة .





وأضاف "رجب"، أن الكلية ستقوم بكافة الإجراءات الاحترازية التى تحافظ على سلامة وصحة الطلاب، وذلك عن طريق استخدام الكاشفات الحرارية قبل دخول الطلاب الحرم الجامعى وسيتم التعقيم بين كل فترة والأخرى.









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وكان قد عقد مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، جلسته الشهرية بقاعة الاحتفالات الكبرى، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة والمستشارين، لمناقشة إجراءات وضوابط امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020 -2021 وعدد من الموضوعات الأخرى.

واستعرض مجلس جامعة القاهرة، إجراءات وضوابط عملية امتحانات الفصل الدراسي الأول التي تنطلق بكليات الجامعة اعتبارًا من 20 فبراير الجاري، طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات بعقد الامتحانات، ويؤديها الطلاب بمرحلتي الليسانس والبكالوريوس والدراسات العليا، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتوفير قاعات كبيرة لتستوعب أعداد الطلاب وبما يحقق التباعد الاجتماعي الآمن، مع توفير أطقم طبية وتمريض بكل الكليات، وإعداد اللجان للطلاب من ذوي القدرات الخاصة ووجود مساعدين لهم، وتوفير سيارات الإسعاف بالحرم الجامعي.





كما أكد "رجب"، أنه سيتم وضع في كل قاعة 30 في المائة فقط من سعتها الاستيعابية للحفاظ على التباعد التام بين الطلاب أثناء الامتحان، بالاضافة إلى أنه لا يسمح بدخول الطلاب للامتحانات نهائيًا إلا بالكمامة وتحت إشراف دقيق من إدارة الكلية.

كشف الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة ، عن كيفية التعامل مع حالات المشتبه بهم خلال امتحانات الفصل الدراسى الأول والإجراءات الاحترازية المتبعة .