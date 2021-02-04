عبد الرحمن لاشين.. طفل يبتكر روبوت لمساعدة كبار السن.. فيديو

قال عبد الرحمن على لاشين، مبتكر روبوت، إنه يبلغ من العمر 13 عاما بالصف الأول الإعدادى، مشيرا إلى أن والدته هي التي أكتشفته وكانت داعمة له.





وأضاف "عبد الرحمن" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه بدأ بالابتكار وهو فى عمر الخامسة، موضحا أنه كان يقوم بإبتكار أشكال جديدة من الألعاب، حيث أنه كان يقوم بتصميم ألعاب وحده بعد ذلك.





وتابع أنه التحق بالعديد من المسابقات، ومنها مسابقة عالمية وحصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى عمر يناهز 11 عاما، متابعا أن هناك مسابقات قد التحق بها، وكان المتسابقين المنافسين أكبر منه عمرا.





وأكد أنه قام بالالتحاق بمسابقة عبارة عن صراع بين روبتين يقوموا بمنافسة مع بعضهما، لافتا إلى أنه حصل على المركز الأول، ولكنه لم يتأهل عندما وصل اليابان، حيث أنه استفاد منها وحصل على خبرة كبيرة.





وأشار إلى أنه تعلم كيفية عمل بحث فى البداية، ثم قام بعمل روبوت عبارة عن حامل آلى، مضيفا إلى أنه يساعد فى حمل أى مستلزمات من المنزل ونقلها عن طريق تطبيق والسير وراء المالك.





وأفاد أنه استغرق فى تصنيعه شهرا، ومن قام بمساعدته الكثير، حيث استشار العديد من الأشخاص، كما أن الهدف من الروبوت هو مساعدة كبار السن.



