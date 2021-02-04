صحف الإمارات اليوم: مصر رئيسا لأول مرة للجنة بناء السلام في الأمم المتحدة.. السعودية تتخذ إجراءات احترازية لمكافحة كورونا لمدة 30 يومًا.. والكويت تمنع دخول البلاد أسبوعين

الإمارات.. فريدة الحوسني: لقاحات جديدة لفيروس «كورونا» ستظهر قريبًا

الكويت تعلق الأنشطة التجارية ليلًا وتمنع دخول البلاد أسبوعين

إشادة فلسطينية بمواقف السعودية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني

بايدن يرشح رسميًا ويليام بيرنز لرئاسة وكالة الاستخبارات المركزية

إصابات "كورونا" حول العالم تتجاوز 104.14 مليون حالة

تزايد الطلب على اللقاح الروسي.. وموسكو تزيد الإنتاج

واشنطن تجمّد خطط سحب جنودها من ألمانيا





تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الخميس، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، فيما ركزت بشكل خاص على الشأن المصري.





فقد سلطت صحيفة البيان الضوء على انتخاب مصر للمرة الاولى لرئاسة الدورة الخامسة عشرة للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام خلفًا لكندا في الاجتماع الرسمي الذي عقدته اللجنة، أمس، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.





ويأتي انتخاب مصر لرئاسة اللجنة عقب اعتماد الترشيح المصري على مستوى المجموعة الإفريقية في نيويورك، لتصبح مصر مرشحًا ممثلًا لإفريقيا لتولي هذا المقعد الأممي المهم، وكذلك بعد أن تمت إعادة انتخابها لعضوية لجنة بناء السلام بأعلى الأصوات في انتخابات شهدت مُنافسة كبيرة في ديسمبر 2020، حسبما أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية.





وأوضحت صحيفة الاتحاد اعلان وزارة الصحة المصرية، تسجيل 512 إصابة جديدة بفيروس كورونا و53 حالة وفاة.





وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة في بيان إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 167525 حالة من ضمنهم 130912 حالة تم شفاؤها، و 9460 حالة وفاة".









محليا، أبرزت صحيفة الخليج إعلان وزارة الصحة الإماراتية، أمس الأربعاء، تسجيل 3977 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 313.626 ألف حالة. ‌‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة 12 حالة مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 878 حالة.





وقد أوضحت صحيفة الإمارات اليوم تأكيد المتحدث الرسمي باسم القطاع الطبي في الدولة، الدكتورة فريدة الحوسني، أن هناك لقاحات جديدة لفيروس «كورونا» ستظهر قريبًا.





وقالت إن توجيه استثمارات عالمية كبيرة لمواجهة الجائحة أسهم في استخدام التكنولوجيا المتطورة في تصنيع اللقاحات، ما ساعد على اختصار المدة الزمنية لاختبارها.





ولفتت صحيفة البيان إلى اعلان شركة طيران الإمارات، أنه وفقًا لتوجيهات الحكومة السعودية، فإنها لن تقبل المسافرين غير السعوديين، على الرحلات من دبي إلى المملكة، وذلك بأثر فوري وحتى إشعار آخر. وأوضحت الناقلة على موقعها الشبكي، إنه لن يتم قبول المتعاملين الذين يحملون تذاكر وجهاتها النهائية في المملكة العربية السعودية وذلك في نقطة انطلاقهم، مشيرة إلى أن الإعفاءات تشمل حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والممارسين الصحيين، فضلًا عن أسرهم.





أشارت صحيفة الاتحاد إلى تأكيد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة أن "«يوم البيئة الوطني»، الذي تنظمه دولتنا، للعام الرابع والعشرين على التوالي، هو مناسبةٌ مهمة، نجدد فيها، قيادةً وشعبًا، التزامنا الوطني والأخلاقي بالحفاظ على مواردنا البيئية، واستثمار ثرواتنا الطبيعية بالقدر الذي يحقق التنمية، ويصون الموارد، ويحد من التلوث، ويحفظ للحياة الطبيعية توازنها، ويضمن للأجيال القادمة حقوقها، وتلك هي التنمية المستدامة في قمة مقاصدها وممارساتها، وهذا ما جعلته «الاستراتيجية التنموية الوطنية للخمسين سنة المُقبلة»، بعضًا من غايتها".





وقالت صحيفة الإمارات اليوم إن وزارة التربية والتعليم لأعلنت امس الأربعاء أنه بالتنسيق مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، عن السماح بالعودة التدريجية للتعلم الواقعي لجميع المراحل الدراسية في المدارس الحكومية، في مختلف إمارات الدولة، ابتداءً من 14 فبراير الجاري.









عربيا وإقليميا، ركزت صحيفة الاتحاد على قرار المملكة العربية السعودية إيقاف جميع المناسبات والحفلات واجتماعات الشركات وما في حكمها، وذلك في قاعات الحفلات وصالات الأفراح المستقلة أو التابعة للفنادق، وكذلك في الاستراحات والمخيمات التي تستخدم لهذه الأغراض، لمدة 30 يومًا قابلة للتمديد.





وذكر مصدر مسؤول في وزارة الداخلية صباح اليوم الخميس أن هذا القرار بالإضافة إلى سلسلة قرارات أخرى تأتي في ظل جهود المملكة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.





كما أشارت صحيفة الخليج إلى أنه قد بدأ اعتبارا من مساء أمس تعليق السماح بدخول المملكة لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتًا للقادمين من 20 دولة.





ويشمل القرار القادمين من الأرجنتين وألمانيا وأميركا وإندونيسيا وآيرلندا وإيطاليا وباكستان والبرازيل والبرتغال وبريطانيا وتركيا وجنوب أفريقيا والسويد وسويسرا وفرنسا ولبنان ومصر والإمارات والهند واليابان، والقادمين من دول أخرى إذا كانوا قد مرّوا بأي من تلك الدول خلال الـ14 يومًا السابقة لطلب الدخول إلى السعودية.





أوضحت صحيفة الإمارات اليوم قرار مجلس الوزراء الكويتي، الأربعاء، تعليق دخول غير المواطنين لمدة أسبوعين، اعتبارا من 7 فبراير، بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في أراضيها. واستنثى مجلس الوزراء الكويتي في قراره "أقارب الكويتين من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية"





كما قرر مجلس الوزراء عقب اجتماع استثنائي تعليق كل الأنشطة التجارية، اعتبارًا من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة من فجر اليوم التالي، باستثناء الصيدليات، ومنافذ تسوق الأغذية، والمستلزمات الصحية، والتموينية، على أن تستثنى خدمة التوصيل والطلبات الخارجية من هذا القرار.





قالت صحيفة البيان إن الرئاسة الفلسطينية، أشادت بمواقف المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده، الداعمة والمؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة. وأوضح الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان أمس، أن مواقف المملكة الأصيلة التي تتبناها وتطرحها في المحافل، خاصة في مجلس الأمن الدولي، تعد تأكيدًا على تمسكها بمبادرة السلام العربية، والتزامها بالسلام خيارًا استراتيجيًا لتحقيق مبدأ حل الدولتين.









دوليا، قالت صحيفة الوطن إن عدد المصابين بفيروس "كورونا" على مستوى العالم بلغ ما يربو على 104.14 مليون شخص في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الوباء إلى مليونين و259 ألفا 399 وفاة.





وأظهر الإحصاء أنه تم تسجيل الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى الحالات بالصين في ديسمبر 2019 .





كما أشارت صحيفة الإمارات اليوم إلى اعلان روسيا أنها ستزيد إنتاج لقاحها "سبوتنيك-في" المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بعد يوم من نشر النتائج المشجعة لهذا اللقاح في مجلة "ذي لانسيت" العلمية، وزيادة الطلب العالمي على اللقاح الذي أقرته 17 دولة بخلاف روسيا.





أفادت صحيفة الاتحاد بترشيح الرئيس الأميركي جو بايدن رسميًا نائب وزير الخارجية السابق ويليام بيرنز ليصبح مديرًا جديدًا لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه).





وذكر البيت الأبيض، أن إدارة بايدن أرسلت ترشيح بيرنز إلى مجلس الشيوخ، الأربعاء، للتأكيد. وإذا تم تأكيد تعيينه، سيحل بيرنز محل جينا هاسبل، التي رشحها الرئيس السابق دونالد ترامب لقيادة الوكالة عام 2018. ويسيطر الديمقراطيون على مجلس الشيوخ، الغرفة العليا للكونجرس الأميركي.





وذكرت صحيفة البيان أن واشنطن أعلنت تجميد خططها لسحب 12 ألف عسكري أمريكي من ألمانيا، مع وصول إدارة جديدة إلى البيت الأبيض.



