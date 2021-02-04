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مرأة

علامات مبكرة للإصابة بالسرطان يغفلها الكثيرون

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:07 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين

يمكن للفحوصات الكشف عن السرطان قبل ظهور الأعراض لكن فى المقابل هناك علامات مبكرة لبعض التغيرات في جسمك بجب الانتباه إليها يقدمها موقع بولد سكاى الهندى. 

1. فترات غير طبيعية أو آلام في الحوض
تعاني معظم النساء من عدم انتظام الدورة الشهرية أو التشنجات. لكن الألم المستمر أو التغيرات في دورتك يمكن أن تكون علامة على السرطان عنق الرحم أو الرحم أو المبيض.

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2. تغييرات في عادات الحمام
التغيرات الكبيرة في وظائف الجسم يمكن أن تشير إلى سرطان القولون والبروستات والمثانة ، من بين أنواع السرطان الأخرى. تشمل العلامات التحذيرية استمرار الإمساك أو الإسهال. دم أسود أو أحمر في البراز. براز أسود قطراني كثرة التبول ودم في البول.

3. الانتفاخ
نشعر جميعًا بالانتفاخ بين الحين والآخر. لكن الانتفاخ لأكثر من أسبوعين يمكن أن يكون علامة على الإصابة بسرطان المبيض ، بالإضافة إلى العديد من سرطانات الجهاز الهضمي.

4. تغييرات الثدي
وتشمل هذه تكتلًا جديدًا ، وتنصيبًا ، وتغيرًا في اللون ، وتغيرات حول الحلمة أو إفرازات غير عادية لم تكن لديك من قبل. على الرغم من أن معظم سرطان الثدي يحدث عند النساء ، يمكن للرجال الإصابة به أيضًا.

5. السعال المزمن
يمكن أن يكون السعال الذي يستمر لأكثر من أسبوعين ، وخاصة السعال الجاف ، علامة على الإصابة بسرطان الرئة.

6. الصداع المزمن
الصداع الذي يستمر لأكثر من أسبوعين ولا يستجيب للأدوية المعتادة يمكن أن يكون سببه ورم في المخ.

7. صعوبة البلع
إذا شعرت كما لو أن الطعام عالق في حلقك أو كنت تواجه مشكلة في البلع لأكثر من أسبوعين ، فقد يكون هذا علامة على سرطان الحلق أو الرئة أو المعدة.

8. كدمات مفرطة
كدمة على الساق من الاصطدام بطاولة القهوة أمر طبيعي. لكن ظهور الكثير من الكدمات فجأة في أماكن غير معتادة لم يتم اصطدامها يمكن أن يشير إلى أنواع مختلفة من سرطان الدم.

9. كثرة الحمى أو الالتهابات
يمكن أن يشير ارتفاع الحمى مرارًا وتكرارًا أو الانتقال من عدوى إلى أخرى إلى أن الجهاز المناعي أصبح أكثر عرضة للإصابة بالورم الليمفاوي أو اللوكيميا.

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