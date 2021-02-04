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تعليم

تربية حلوان تقدم ندوة بعنوان "تقوية مناعة الطفل للوقاية من الكورونا"

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:53 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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قسم التعليم
أقام مركز تربية طفل ما قبل المدرسة بكلية التربية جامعة حلوان ندوة بعنوان "تقوية مناعة الطفل للوقاية من الكورونا" عبر تطبيق زووم، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور إيهاب حمزة عميد كلية التربية، والاستاذة الدكتورة حنان كريمة وكيل كلية التربية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز.

حاضر فى الندوة الدكتورة فادية يوسف أستاذ صحة الطفل بقسم رياض الأطفال بالكلية.

وتضمنت الندوة مناقشة معنى المناعة حيث إنها مقدرة الجسم على مقاومة مواد معينة ضارة مثل البكتيريا والفيروسات التى تسبب الأمراض ويدافع الجسم عن نفسه ضد الأمراض والكائنات الضارة عن طريق جهاز المناعة، ومن سماته مقدرته على تدمير الكائنات الدخيلة دون أن يؤثر على بقية خلايا الجسم السليمة، كما يعمل جسم الإنسان على مقاومة الأمراض عن طريق المناعة العامة وهى التى تقى الجسم من الإصابة بأي من الأمراض المعدية، والمناعة الخاصة وهى التى تعمل على وقاية الجسم من مرض معين وتنقسم المناعة الخاصة الى مناعة طبيعية وصناعية.


كما ناقشت الندوة كيفية تكون المناعة لدى الطفل عن طريق انتقال الأجسام  المضادة من الأم عبر المشيمة الى الجنين وعند الولادة يصبح تركيزها بدم الجنين مسأويا بتركيزها بدم الأم، وتعمل هذه المناعة على حماية الأطفال حديثى الولادة من الأمراض المعدية الشائعة بالمجتمع، ثم يتطور نظام المناعة بوتيرة محددة، وتكوين مضادات حيوية تتصدى للجراثيم والفيروسات.

وخلال الندوة تم شرح  اسباب ضعف المناعة، بجانب الحديث عن تقوية وزيادة كفاءة الجهاز المناعي، وطرق تقوية مناعة الأطفال لمقاومة الفيروسات من خلال الحفاظ على النظام الغذائي المتوازن، وممارسة الرياضة بانتظام، والتعرض إلى أشعة الشمس، بجانب عدم تخطي التطعيمات، والنظافة الشخصية، بالإضافة إلى النوم الجيد، وتجنب المضادات الحيوي، وإبعاد الأطفال عن التوتر والضغوط النفسية.

وفى نهاية الندوة تم الإجابة والرد على تساؤلات السادة الحضور.
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