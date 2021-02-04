أبرزها الألبان والزبدة.. التصديري للصناعات الغذائية: دراسة سبل فتح السوق الأوروبية للمنتجات من أصل حيواني خلال الفترة المقبلة

قالت مي خيري المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن الفترة المقبلة ستشهد التركيز على دراسة كيفية دخول المنتجات الغذائية من أصل حيواني «الأجبان، الألبان، البيض، العسل، والزبدة وغيرها” إلى دول الاتحاد الأوروبي، خاصة لألمانيا في ظل ارتفاع وارداتها من تلك المنتجات.

ووضع الاتحاد الأوروبي شروطًا خاصة لاستيراد المواد الغذائية من اصل حيواني من دول خارج الاتحاد الأوروبي، ويتم تنظيم ذلك من خلال قرار المفوضية الأوروبية رقم 903/2017.





وأكدت خيري أن السوق الألماني من الاسواق الهامة لصادرات القطاع، خاصة في ظل كونه من أكبر الاسواق المستوردة للمنتجات الغذائية حيث تبلغ وارداته من تلك المنتجات نحو 70 مليار يورو سنويا.

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وأوضحت أن قيمة استهلاك الألمان للطعام والمشروبات بلغت نحو 180 مليار يورو خلال 2019، منها 162 مليار يورو منتجات حيوانية لافتة إلى أن متوسط انفاق الأسرة الألمانية على الطعام يصل لنحو 380 يورو شهريا وبما يعادل 11% من إجمالي الدخل.

ولفتت إلى أن العام الماضي شهد زيادة في حجم استهلاك المنتجات الغذائية المنزلية نتيجة تأثير جائحة كورونا خاصة الاطعمة الجاهزة للأكل والمجمدة والجافة.

وأشارت خيري إلى أن سوق ألمانيا من الاسواق الكبيرة من حيث عدد السكان حيث يبلغ تقريبا 84 مليون نسمة ويمثل عدد المسلمين نحو 5 ملايين نسمة بما يعادل 6.1% من إجمالي السكان، الأمر الذي يزيد من اهمية المنتجات التي تحمل علامة حلال، مؤكدا على ضرورة دراسة التوزيع السكاني خاصة مع وجود 16 ولاية ألمانية تتمتع كل منها بحجم استهلاك كبير.

ولفتت إلى استحواذ 5 سلاسل تجارية كبرى على 74.8% من حجم السوق الألماني، منوها بأن التعامل مع السوق الألماني يتم مع تجار التجزئة الذين تحولوا إلى عمليات الشراء المركزية، وأن هناك سلاسل الخدمات اللوجستية الخارجية والنفايات بالإضافة إلى إدارة الشكاوى ، وقيام العديد من تجار الجملة مرافق لوجستية كبيرة خارج أسواق الجملة

ونوهت خيري بأن لدخول السوق الألمانية لابد أن تكون المنتجات بجودة عالية وتتميز بالابتكار، مع ضرورة وجود لوجستيات قوية لحملة تسويقية، وأن يكون هناك تواجد محلي من خلال وكيل، ووجود مستشارون ذوو خبرة في بيع المواد الغذائية بالتجزئة ، بالإضافة إلى فهم جيد للوائح الاستيراد في ألمانيا، والتواجد في المعارض التي تقام هناك.

وأضافت أن المستهلك الألماني يبحث عن المنتجات الجديدة و الطعم الجديد وكذلك منتجات مغذية مغلفة مبتكرة، ومنتجات ملائمة سريعة الطهي (الوقت)، كما ان هناك زيادة في الوعي للبحث عن الاطعمة التي تعزز جهاز المناعة، فضلا عن وجود الاتجاهات الجديدة مثل الاكل النباتي، وكذلك الاطعمة الحارقة وذات نسبة عالية من البروتين.