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اقتصاد

مسئولو "جهاز النوبارية الجديدة" يتفقدون مشروعي توسعات محطة المعالجة الرئيسية وخط طرد بطول 10 كم

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:57 ص
صدى البلد
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آمنة عبدالعظيم

تفقد المهندس مجدى يوسف، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، ومسئولو الجهاز، مشروعي توسعات محطة المعالجة الرئيسية وخط الطرد، وذلك لمتابعة سير الأعمال لبعض البنود الجاري الانتهاء من تنفيذها، والتأكد من إنهاء بعض الملاحظات.

وأوضح المهندس مجدى يوسف، أن الأعمال تشمل إعادة تأهيل وتوسعة محطة  المعالجة الرئيسية بمدينة النوبارية الجديدة، والمسند تنفيذها لشركة المقاولون العرب، وخط طرد السيب النهائي بطول 10كم، بنسبة تتفيذ بلغت حوالي 67%. 

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وأكد المهندس مجدي يوسف، ضرورة الانتهاء من الأعمال في أسرع وقت، طبقًا للبرنامج الزمنى المقدم من الشركة المنفذة للمشروع، مع ضرورة إجراء التجارب الكافية للتأكد من تنفيذ الأعمال بالكفاءة والجودة المطلوبة.

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