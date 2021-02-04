قبرص تفرض على القادمين لديها عزلا ذاتيا لمدة 72 ساعة اعتبارًا من السبت المقبل

قرر مجلس الوزراء القبرصي، فرض العزل الذاتي على الأشخاص القادمين إلى البلاد من الدول المصنفة ضمن الفئة "أ" و"ب" لمدة 72 ساعة وإجراء اختبار "بي سي آر" للكشف عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بعد 72 ساعة من وصولهم اعتبارًا من بعد غد السبت الموافق 6 فبراير.

وأفاد بيان صحفي صادر عن وزارة الصحة، ونقلته وكالة الأنباء القبرصية "سي إن إيه" على موقعها الالكتروني اليوم /الخميس/ - أن القادمين إلى البلاد سيتحملون تكلفة الاختبار الذي سيتم إجراؤه بعد 72 ساعة من وصولهم؛ وذلك في ضوء آخر القرارات التي تتخذها السلطات القبرصية بهدف تعزيز إجراءات الفحص والكشف عن الجائحة في مطارات الجمهورية منذ استئناف عملها في صيف 2020.

ووفقًا للبيان الصحفي، فإنه تم اتخاذ القرار نظرًا للاعتبارات الدولية التي تشير إلى زيادة قابلية انتقال وانتشار فيروس كورونا الجديد المتحور، فضلًا عن المخاوف السائدة على مستوى الاتحاد الأوروبي بشأن اكتشاف حالات من السلالة الجديدة من الفيروس في العديد من دوله.

وأشارت الصحة القبرصية، في هذا الشأن، إلى أنه مازال يتعين على القادمين من دول الفئة "ب" تقديم شهادة فحص بي سي آر سلبية يتم إجراؤها قبل 72 ساعة من قدومهم إلى قبرص، بينما يستمر إجراء الفحوصات المعملية في مطاري لارنكا وبافوس. هذا بالإضافة إلى أنه يتعين على جميع القادمين بغض النظر عن المكان القادمين منه ملئ طلب القدوم إلى قبرص.